1. Preparar el caramelo

En una cacerola, colocar la glucosa, el azúcar y el agua. Llevar a fuego fuerte hasta que la preparación rompa el hervor y el azúcar se disuelva por completo.

Incorporar la manteca sin sal y colocar el termómetro de cocina. Continuar la cocción con precaución hasta alcanzar los 130 °C.

2. Enfriar y saborizar la preparación

Retirar inmediatamente la cacerola del fuego y mover suavemente la mezcla para eliminar parte de las burbujas de aire.

Volcar el caramelo con mucho cuidado sobre la primera plancha de silicona. Agregar la esencia de vainilla y frutilla e integrar mediante un amasado suave, utilizando la propia plancha para evitar el contacto directo con las manos.

3. Blanquear y dividir la masa

Incorporar el colorante blanco en polvo y continuar amasando con ayuda de la plancha de silicona. Al principio, la preparación puede adherirse a la superficie, pero se desprenderá con mayor facilidad a medida que pierda temperatura.

Engrasar ligeramente la hoja de un cuchillo y dividir el caramelo en dos partes iguales. Trasladar una de las mitades a la segunda plancha de silicona.

4. Darle color rosa a una de las partes

Agregar unas gotas de colorante rosa líquido sobre una de las mitades y amasar con ayuda de la plancha hasta conseguir un tono uniforme.

Mientras tanto, continuar trabajando la otra porción hasta obtener una masa blanca, lisa y pareja.

5. Unir y estirar los caramelos

Moldear las dos porciones, una blanca y otra rosa, hasta formar tiras alargadas. Unirlas a lo largo mientras todavía estén calientes, procurando que las superficies de contacto estén libres de aceite o manteca para que se adhieran correctamente.

Estirar el bloque bicolor de manera continua hasta conseguir tiras delgadas. Lo recomendable es completar el estirado de todas las tiras antes de comenzar a cortarlas, para mantener un grosor uniforme.

6. Cortar y dejar enfriar

Engrasar ligeramente una tijera de cocina con manteca, aceite o rocío vegetal y cortar las tiras en piezas individuales del tamaño deseado.

Colocar los caramelos sobre una mesada fría para acelerar su solidificación. Una vez que estén cortados, untar las manos con un poco de manteca y recubrirlos con una capa muy fina para evitar que se peguen entre sí.

Finalmente, envolver los Palitos de la Selva de manera individual o guardarlos en un recipiente hermético, protegidos de la humedad.

Recomendaciones para preparar los Palitos de la Selva caseros

La elaboración requiere algunas precauciones, especialmente durante la cocción y la manipulación del caramelo. Al alcanzar los 130 °C, la preparación puede provocar quemaduras graves, por lo que es importante trabajar con mucho cuidado y mantener a los niños fuera de la cocina.

Al retirar la cacerola del fuego, se debe mover suavemente para reducir las burbujas y volcar el caramelo sobre la plancha de silicona con extrema precaución.

Durante el agregado de las esencias y los colorantes, es fundamental evitar el contacto directo con la piel y utilizar la propia plancha de silicona para amasar la preparación mientras todavía conserva una temperatura elevada.