2. Preparar el almíbar. En otra olla, colocar los 175 g de azúcar y los 100 g de agua. Llevar a fuego fuerte y revolver hasta que el azúcar se disuelva por completo. Retirar y dejar entibiar.

3. Integrar los ingredientes de la base. Retirar la vaina de vainilla de la leche. Colocar la leche infusionada, el almíbar tibio y la leche en polvo en el vaso de una licuadora. Procesar hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos.

4. Batir la crema de leche. En un recipiente aparte, colocar los 400 g de crema de leche bien fría. Batir con batidora eléctrica hasta que tome cuerpo y quede aireada, con una consistencia similar a la de la crema chantilly. No es necesario agregarle azúcar.

5. Unir las preparaciones. Incorporar la mezcla de vainilla sobre la crema batida. Integrar con una espátula y movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire que se incorporó durante el batido y lograr una textura más cremosa.

6. Llevar al freezer. Volcar la preparación en un recipiente apto para congelador, preferentemente con tapa. Llevar al freezer durante unas 10 a 12 horas, hasta que el helado esté completamente firme.

7. Servir. Retirar unos minutos antes de consumir para que el helado pierda un poco de frío y resulte más fácil servirlo.