El engaño con el que Oliveira se llevó a Guadalupe de su casa

Sergio Ramón Oliveira fue condenado por el crimen de Guadalupe Eseiza.

El crimen ocurrió el domingo 1° de marzo de 2020. Guadalupe tenía 8 años y acababa de comenzar quinto grado. Oliveira, nacido en Encarnación, Paraguay, tenía entonces 22 años.

El joven llegó en moto a la vivienda de su tía, Severiana Silva, ubicada sobre la calle Angueira al 1900, en Lobos. Le propuso llevar a Guadalupe a una pileta donde supuestamente se encontraba su hija de 5 años.

Antes de pasar a buscarla, había intercambiado mensajes de WhatsApp con la madre de la víctima. Le explicó que necesitaba que Guadalupe lo acompañara para convencer a su hija de regresar a su casa. La mujer aceptó debido a la confianza que tenía con su sobrino, a quien había ayudado a criar.

La pequeña también confiaba en Oliveira. Según recordó posteriormente su madre, Guadalupe aceptó acompañarlo precisamente por el vínculo familiar que los unía.

Sin embargo, el joven nunca llevó a la nena al supuesto festejo de cumpleaños. En cambio, se dirigió al departamento que alquilaba sobre Hipólito Yrigoyen al 1200, a poco más de 20 cuadras de la vivienda familiar.

El ataque contra Guadalupe y el intento de eliminar las pruebas

Sergio Ramón Oliveira fue condenado por el crimen de Guadalupe Eseiza.

La investigación determinó que Oliveira intentó abusar sexualmente de su prima dentro del departamento. Guadalupe se resistió al ataque y sufrió múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y las costillas, además de numerosos hematomas.

Posteriormente, el agresor provocó un incendio con el objetivo de destruir los rastros que pudieran comprometerlo. La autopsia determinó que Guadalupe todavía estaba con vida cuando fue expuesta al fuego y que su muerte estuvo relacionada con la asfixia y las lesiones provocadas por las quemaduras.

Las pericias también permitieron establecer que la pequeña había intentado defenderse de su agresor. Sin embargo, el estado del cuerpo impidió determinar si el ataque sexual había llegado a consumarse, una circunstancia relevante para la calificación legal del delito.

Las mentiras del acusado mientras la familia buscaba a Guadalupe

Ante la demora en el regreso de su hija, Severiana Silva comenzó a intentar comunicarse con Oliveira. El hombre dio explicaciones falsas sobre el paradero de ambos y aseguró que regresaría con la pequeña.

Durante esas horas, la preocupación de la familia aumentó hasta que se inició la búsqueda de Guadalupe.

Mientras tanto, Oliveira se reunió con dos exparejas. Sus declaraciones posteriores permitieron reconstruir parte de sus movimientos y conocer su comportamiento después del ataque. A una de ellas le manifestó que había hecho “algo sin solución” y que quería despedirse.

Las mujeres advirtieron que el joven estaba visiblemente alterado, tenía la ropa sucia y desprendía un intenso olor a humo. Esas observaciones fueron incorporadas posteriormente como elementos de prueba.

La reacción de la madre de Oliveira y el hallazgo del cuerpo

Oliveira terminó por dirigirse a la localidad de Roque Pérez, ubicada a unos 37 kilómetros de Lobos, donde residía su madre. El joven llegó en un estado de profunda alteración y repetía referencias a la pequeña. Su comportamiento despertó la preocupación de la mujer, que decidió dar aviso a la Policía.

Los efectivos se trasladaron hasta el departamento que alquilaba en Lobos, donde finalmente encontraron a Guadalupe sin vida.

La vivienda presentaba evidencias de un incendio. Los investigadores realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del homicidio y determinar si habían intervenido otras personas.

Los informes forenses, los testimonios y las pruebas recolectadas en el inmueble permitieron acreditar la responsabilidad penal de Oliveira.

Los testimonios de las exparejas que revelaron antecedentes de violencia sexual

Durante el juicio oral, dos exparejas de Oliveira declararon sobre situaciones de violencia física y sexual que aseguraron haber sufrido mientras mantenían una relación con él. Ambas describieron comportamientos violentos, episodios de sometimiento y agresiones cuando se negaban a mantener relaciones sexuales.

Una de las mujeres, madre de los dos hijos del condenado, aseguró que había sido víctima de ataques incluso durante su embarazo. La otra relató que decidió finalizar la relación después de sufrir una agresión sexual y física.

También se conoció durante el debate un antecedente de presunto abuso sexual denunciado por una hermana de Guadalupe, quien tenía la misma edad que la víctima cuando habría ocurrido aquel episodio.

Estos testimonios expusieron conductas violentas anteriores al homicidio, aunque no deben confundirse con los delitos específicos por los que Oliveira recibió la condena a prisión perpetua.

La versión de Sergio Oliveira que rechazó la Justicia

Durante el juicio, Oliveira, asistido por una defensora oficial, intentó deslindar su responsabilidad en el asesinato. El acusado sostuvo que dos delincuentes armados habían ingresado a su departamento y que lo habían obligado a salir en busca de dinero. Según su versión, los supuestos ladrones habían asesinado a Guadalupe mientras él estaba fuera de la vivienda.

No obstante, los elementos incorporados durante la investigación no respaldaron esa explicación. El tribunal consideró falsa la versión del acusado y concluyó que las pruebas permitían establecer su responsabilidad en el ataque y el posterior homicidio de su prima.

Oliveira solicitó no estar presente durante la audiencia decisiva en la que se dio a conocer la condena. Actualmente permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 9 de La Plata.

Prisión perpetua por el crimen de Guadalupe: los fundamentos de la condena

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de La Plata consideró a Oliveira responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por estar a cargo de la guarda de la víctima y homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa.

La figura de alevosía contempla el aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima, mientras que la calificación de criminis causa se aplica cuando un homicidio se comete para facilitar u ocultar otro delito o procurar la impunidad de su autor.

Los jueces impusieron la pena de prisión perpetua y determinaron que Oliveira deberá cumplir 40 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional, lo que no implica que su liberación sea automática una vez transcurrido ese plazo.

La resolución también contempló la comunicación de la sentencia a las autoridades consulares paraguayas y a los organismos migratorios correspondientes.

Asimismo, una vez que la condena quede firme, deberá notificarse a las autoridades provinciales para incorporar al condenado al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

De esta manera, después de más de seis años de reclamos, la familia de Guadalupe Eseiza obtuvo una sentencia que establece la máxima pena contemplada por la legislación penal argentina.