Incidente electoral: Gendarme insta al voto en blanco por falta de boletas en las PASO 2023

El hecho se desarrolló en una de las escuelas habilitadas como centro de votación en Las Heras, donde la autoridad militar responsable de la seguridad se dirigió al público presente para comunicar la escasez de boletas y la posibilidad de utilizar sobres vacíos. "Es una situación que está pasando en todas las escuelas, no solo en esta", expresó el gendarme en su improvisada declaración, "Desgraciadamente, no hay, no se la agarren con la gente que está adentro, que no tiene la culpa. Ni yo, ni nadie se está robando las boletas”.

La falta de boletas en diferentes colegios electorales fue confirmada por la Junta Electoral, lo que llevó a la suspensión de algunos escrutinios mientras se trataba de resolver la carestía. La incertidumbre y el malestar entre los votantes fueron palpables, especialmente ante la sugerencia del gendarme de emitir votos en blanco. Las personas congregadas en el lugar respondieron con indignación ante su recomendación, calificándola de "falta de respeto" y evidenciando su frustración ante la insospechada situación.

La autoridad militar continuó defendiendo su posición, alegando que no tenía ninguna relación con la Junta Electoral y que los votantes deberían dirigir sus quejas a instancias superiores. "Vaya y hable con la Casa de Gobierno, a la Junta Electoral, el resto de la gente puede seguir pasando. Pero quiero dar a entender que si no hay boletas, van a tener que poner el voto en blanco", enfatizó mientras la controversia crecía entre los presentes.

A medida que el incidente tomaba protagonismo en las redes sociales y los medios de comunicación, la pregunta sobre la responsabilidad de garantizar una elección transparente y eficiente volvía a tomar relevancia. Las críticas hacia las autoridades encargadas de organizar el proceso electoral comenzaban a emerger, señalando la necesidad de prever contingencias como la escasez de boletas para evitar situaciones que socaven la confianza en el sistema democrático.

El suceso en Las Heras, Mendoza, se convirtió en un símbolo de la tensión que rodeó las PASO 2023, destacando la importancia de una planificación minuciosa y la atención a los detalles en los procesos electorales. La pregunta sobre la responsabilidad última en este episodio sigue en el aire, mientras los ciudadanos expresan sus voces y reclaman una mayor transparencia y compromiso con el ejercicio democrático.