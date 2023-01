Índice Big Mac: qué es, por qué argentina subsidió una hamburguesa y cuánto cuesta en dólar blue

En 2021, El índice Big Mac del diario The Economist señaló que el peso argentino está "subvaluado" y que el dólar mayorista debería valer $114,56 para que la hamburguesa cueste lo mismo que en Estados Unidos. De esta manera, concluye que Argentina continúa siendo muy barata para los turistas extranjeros.

Para ese entonces, la ecuación es la siguiente: si un Big Mac cuesta $590 en Argentina y u$s5,15 en los Estados Unidos, el tipo de cambio implícito es $114,56. Ahora, cuando se calcula la diferencia entre el resultado y el tipo de cambio real, en $129,12, se obtiene que el peso argentino está "subvaluado" en un 11,3%.

Entonces, para que un Big Mac cueste lo mismo en Argentina que en Estados Unidos, el dólar mayorista, de referencia para el índice, debería estar en $114,56. Medido según la cotización oficial, el precio de la hamburguesa equivale a u$s4,33.

Subsidio al Big Mac en Argentina

En 2013 y por presión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la cadena McDonalds aceptó bajar a 32 pesos el combo "Big Mac" en la Argentina, pero los consumidores cuentan con escasa información porque la empresa evita promoción.

La presión de Moreno sobre McDonaldïs se debió a que el sandwich más popular del mundo es utilizado por la revista británica The Economist como índice de referencia para comparar niveles de precios y movimientos cambiarios.

En el país la doble hamburguesa con salsa especial, lechuga, pepino, cebolla y queso cuesta 21 pesos, y si se pide con papas y gaseosa medianas el valor se incrementa 11 pesos. Según el tipo de cambio oficial actual ($ 5,80), el Bic Mac argentino cotiza u$s 3,62 y en combo u$s 5,51 dólares. En los Estados Unidos el mismo sándwich sin papas ni bebida cuesta u$s 4,56 y en combo por arriba de los u$s 7; en Chile la hamburguesa sola se vende a u$s 3,94 y casi u$s 6 combinada; en Venezuela sale u$s 7,15 y por arriba de u$s 19 acompañada, consigna Ambito Financiero.

Índice Big Mac vs. el dólar blue en Argentina

El perfil Economía en un minuto de Tik Tok cuenta cuánto sale un Big Mac a valor dólar blue. Según el informe, a una cotización de 365 pesos, costaría 3.28 dólares, mientras que en Estados Unidos vale 4.