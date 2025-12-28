David Kavlin sufrió un infarto y fue internado de urgencia

David Kavlin, de 54 años, ganó a fines de septiembre el Martín Fierro 2025 por su labor en el programa Todas las tardes (El Nueve) como mejor panelista, evento que contó con la conducción de Santiago del Moro, quien se quedó con el oro.

El encendido discurso de David Kavlin al recibir su premio Martín Fierro

David Kavlin fue elegido como mejor panelista de televisión por su trabajo en el ciclo Todas las tardes (El Nueve) en los Premios Martín Fierro 2025 y al momento de recibir la estatuilla sobre el escenario, tras agradecer a su familia y compañeros de trabajo, hizo un contundente discurso elaborado con anterioridad contra el antisemitismo.

“Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Fanny Mandelbaum, Sebastián Wainraich, por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y por lo que significan, a nadie se les ocurriría aquí decirles ‘judíos de mierda’”, apuntó Kavlin en el comienzo de sus palabras al recibir el galardón.

“Sin embargo, créanme que hay otros que sí se lo gritarían por el solo hecho de ser judíos. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política: el antisemitismo es odio por la identidad y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el antisionismo", continuó con firmeza.

Y cerró: "Conviene recordarlo: los pueblos no son ni pueden ser responsables por las decisiones de sus gobernantes. En pleno siglo XXI, el antisemitismo como cualquier otra forma de discriminación, son cuestiones que atrasan, no puede tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que necesita hoy el mundo. Una bandera blanca, del color de la paz. Que vuelvan los secuestrados, fin al terrorismo. Buenas noches, gracias por escucharme”.