David Kavlin sufrió un infarto y fue internado de urgencia
El periodista y conductor David Kavlin sufrió un infarto en domingo por la mañana y fue internado de urgencia en una clínica de San Isidro. Los detalles.
28 dic 2025, 14:00
En las últimas horas se conoció una preocupante noticia sobre la salud de David Kavlin. El periodista y conductor sufrió un infarto el domingo por la mañana mientras se encontraba en el club donde suele concurrir los fines de semana. Lo trasladaron de urgencia en ambulancia donde sufrió un paro cardíaco.
Al llegar a la clínica La Trinidad de San Isidro, David sufrió nuevamente el mismo episodio cardíaco, lo operaron de urgencia y le colocaron un stent y ya está fuera de peligro, información que se dio desde la cuenta en X del programa LAM (América Tv).
David Kavlin por suerte se encuentra fuera de peligro tras el grave episodio cardíaco que sufrió en la mañana del domingo y la rápida atención médica que recibió.
Durante las primeras horas del domingo, el periodista, conductor y panelista reposteó un mensaje desde su cuenta de Instagram con la imagen de la tapa de su libro titulado Nos gritan Judíos de M13rda. "Te amo amigo", decía el mensaje que le dedicó una persona cercana junto a la portada de su libro.
David Kavlin, de 54 años, ganó a fines de septiembre el Martín Fierro 2025 por su labor en el programa Todas las tardes (El Nueve) como mejor panelista, evento que contó con la conducción de Santiago del Moro, quien se quedó con el oro.
El encendido discurso de David Kavlin al recibir su premio Martín Fierro
David Kavlin fue elegido como mejor panelista de televisión por su trabajo en el ciclo Todas las tardes (El Nueve) en los Premios Martín Fierro 2025 y al momento de recibir la estatuilla sobre el escenario, tras agradecer a su familia y compañeros de trabajo, hizo un contundente discurso elaborado con anterioridad contra el antisemitismo.
“Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Fanny Mandelbaum, Sebastián Wainraich, por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y por lo que significan, a nadie se les ocurriría aquí decirles ‘judíos de mierda’”, apuntó Kavlin en el comienzo de sus palabras al recibir el galardón.
“Sin embargo, créanme que hay otros que sí se lo gritarían por el solo hecho de ser judíos. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política: el antisemitismo es odio por la identidad y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el antisionismo", continuó con firmeza.
Y cerró: "Conviene recordarlo: los pueblos no son ni pueden ser responsables por las decisiones de sus gobernantes. En pleno siglo XXI, el antisemitismo como cualquier otra forma de discriminación, son cuestiones que atrasan, no puede tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que necesita hoy el mundo. Una bandera blanca, del color de la paz. Que vuelvan los secuestrados, fin al terrorismo. Buenas noches, gracias por escucharme”.