Infidelidad y muerte: El último mensaje a su novio de la conductora antes de pegarse un tiro

Neena llegó a contarle a una amiga que al volver a la casa que compartía con su prometido Kyle Haase encontró ropa interior de otra mujer, según cuentan sus amigos.

Los amigos de Pacholke dicen que ella siempre parecía estar más involucrada en su relación con el padre de dos hijos que él. "Siempre estaban discutiendo, y parecía que Neena estaba más enamorada de Kyle que él de ella", dijo un amigo. Neena también había empezado a sospechar que Kyle, que trabajaba como director de ventas comerciales, podría haberse vinculado con una antigua amante.

La presentadora de noticias de Wisconsin que se quitó la vida el mes pasado envió un último mensaje de texto escalofriante a su prometido antes de que ella se pegara un tiro en la casa que habían comprado un mes antes, según un informe.

“Te amo Kyle. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, le envió un mensaje de texto, según el medio. “A pesar de lo mucho que me arruinaste, siempre tuve esperanza. Lamento mucho hacerte esto, pero ya no puedo soportar este dolor”.

Según los informes, Haase, de 38 años, había roto con Pacholke siete semanas antes de su boda, informó el Daily Mail.

Viajaba a Minnesota para visitar a su madre con sus hijos de una relación anterior cuando recibió el alarmante mensaje de texto.

Llamó al 911 y solicitó un control de bienestar en la casa que compartía con Pacholke, pero los oficiales llegaron demasiado tarde.