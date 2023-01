Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y la salieron a matar en las redes: "Que asquito"

Se trata de un licuado de carne con miel: “Un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce, acá les dejo una receta de un licuado de carne y miel… Es un alimento proteico que puede llamar la atención o no gustar, pero a muchos les va a interesar”, escribió Ingrid en el posteo que hizo en sus redes sociales.

Sus seguidores le dejaron varios mensajes de repudio: “No me da ,ni lo probaría”, “Nooo!! Mirá que no soy vegetariana y menos vegana, pero no puedo tolerar esta receta”, “De solo verlo me dio impresión”, “No entiendo para que licuar el peceto? Cuchillo y tenedor y masticación lenta, es mucho más digestivo”. “Ingrid,en esta paso y no soy vegana, me da cosita”, “Dios espero q sea algo del día del inocente porque me va a dar un ataque”.

El nuevo emprendimiento en Misiones de Ingrid Grudke

ngrid Grudke decidió armar un nuevo emprendimiento junto a su pareja en Misiones. La modelo y conductora puso una heladería junto a Martín.

“Mi pareja Martín (Colantonio) trajo este proyecto, es una franquicia de Luccianos, hay diferentes locales en todo el mundo. No puedo desvincularme y como me dijo de hacer esto, lo hicimos. Decir heladería suena despectivo pero para mí es una empresa muy seria y multinacional, pretende ser el helado más importante del mundo”, señaló Ingrid Grudke en charla con Mitre Live.

Luego, explicó por qué se sumó al emprendimiento de su pareja: “Me interesó meterme en ese mundo y yo hice perito mercantil en el colegio así que algo de números sé. Me gusta desafiarme, acá ya dicen ‘la heladería de Ingrid’ y por supuesto me ven ahí, estoy acompañando a los empleados que trabajan ahí”.

“Yo siempre me desafío y me genera mucha adrenalina. Soy una modelo internacional que trabajé en todo el mundo y volví a apoyar a la provincia. Acá hay mucho potencial y tenemos libertad, aunque sea difícil trabajar en la Argentina”, dijo Ingrid.

El local de Lucciano's, que abrió a principios del mes de febrero, está ubicado frente al Balneario El Brete, en Posadas, Misiones, y cuenta con más de 60 sabores diferentes y una amplia variedad de Ice Pops o “helado de palito”.

En diálogo con una radio local, Ingrid había expresado su felicidad tras la apertura: "Fue un éxito total, la gente sorprendida, feliz de disfrutar este espacio y de los ricos helados que ofrece Lucciano´s”.