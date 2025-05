Iván de Pineda sorprende en Netflix con esta serie de culto y se convierte en el nuevo fenómeno viral

Aunque Netflix Argentina actualiza regularmente su catálogo con nuevos títulos, también rescata clásicos que marcaron un antes y un después en la televisión mundial. Uno de estos regresos generó una ola de reacciones entre los suscriptores locales, no sólo por la nostalgia que trae consigo, sino por un detalle casi oculto: la presencia de Iván de Pineda en Sex and the City.