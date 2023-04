Joaquín Baglietto es su papá en la serie de Fito Páez en Netflix: "Había un peso que no tenía"

Embed

Baglietto reveló que Juan Carlos Baglietto había visto un adelanto de la serie y estaba "encantado y súper contento" con ella. También explicó que la propuesta para participar en la serie había llegado a través de un casting, y que su hermano Julián había sido el primero en ser contactado, pero que finalmente había sido él quien había aceptado el papel.

En cuanto a su experiencia en el set de rodaje, Baglietto dijo que había sido muy positiva: "Me fui encantado porque me llevé un millón de amigos. Me pasó que tanto el trato con el equipo como con el elenco era hermoso".

"El amor después del amor" consta de ocho capítulos y está disponible en Netflix a partir de hoy, miércoles 26 de abril de 2023.

Netflix estrenó hoy la serie El amor después del amor que recorre la vida el cantautor argentino Fito Páez. Mariano Chihade, CEO de Mandarina Contenidos y productor ejecutivo de la serie, celebró el estreno en una cena íntima junto a Juan Pablo Kolodziej (VP de contenidos de ficción de la compañía) , el elenco y los directores.

Producida por Mandarina Contenidos, con Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade a la cabeza, y con la dirección de Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, la serie promete ir más allá de la vida artística y amorosa del músico, revelando en detalle la tragedia que marcó su vida.