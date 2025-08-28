En vivo Radio La Red
Asombro: qué hallaron en la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991

Diana Spencer sepultó un cofre que depositaron junto a la piedra fundamental para un hospital de niños del que la nombraron presidenta honoraria. A casi 30 años de su muerte, se recuperó para analizar lo que dejó la "reina de los corazones".

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La cápsula del Tiempo. Enterrada en 1991. Lady siempre está vigente. (Foto:A24..com)

"Tu vela se ha quemado mucho antes, tu leyenda nunca lo hará", dice la canción que Elton John cantó en el funeral de Lady Di en la Abadía de Westminster. Adapto una hermosa canción que había compuesto para Marilyn Monroe. En Londres se acaba de demostrar la vigencia de la "reina de los corazones" para los británicos. Desde el pasado, llegaron mensajes de Diana Spencer, guardados hace 34 años, en 1991.

Ese año, la nombraron "presidenta honoraria" del Hospital de niños, Great Ormond Street Hospital, en la capital del Reino Unido. Y entonces, al colocar la piedra fundamental del edificio, Diana Spencer colocó un cofre para que guardara sus secretos, con recuerdos de la época. Esta cápsula del tiempo, acaba de ser abierta. Y, por lo tanto, el interés por conocer qué cosas eligió para ser preservadas en tema de todos los medios.

lady Di piedra fundamental
Lady Di coloca la cápsula del tiempo junto a la piedra fundamental del hospital de niños en Londres en 1991. (Foto: Gentileza The Independent)

El regreso de Lady Di, en la cápsula del tiempo

La cápsula, enterrada en 1991 durante una ceremonia presidida Lady Di, se abrió para dar comienzo a la construcción del nuevo Centro Oncológico Infantil del hospital. Hubo gran expectativa por conocer el contenido de esa cápsula con los datos resguardados por la que era considerada como la "reina de los corazones".

En los nostálgicos recuerdos había elementos muy diferentes. Entre los más llamativos, se encontraba un televisor de bolsillo, una calculadora solar, un pasaporte europeo, una botella de semillas de árboles, un holograma de un copo de nieve y un CD de Kylie Minogue. Sí, la misma cantante que acaba de llegar y presentarse, por primera vez, en la Argentina.

Rescatar elementos de todo tipo, propios de una época, es una selección compleja para que puedan ser contempladas y estudiadas en el futuro. Como esta cápsula del tiempo, que vio la luz luego de 34 años.

Diana visitaba regularmente el hospital de niños desde ese momento (1991) hasta su muerte en 1997. A pesar de los signos de humedad, los artefactos permanecieron prácticamente intactos, ofreciendo una vívida imagen de la cultura popular y la tecnología de la época. El disco de Kylie Minogue, era un compact - hoy sus reproductores han desaparecido casi por completo - pero removida la tierra y el moho, se lo sigue pudiendo escuchar. Estaba en una edición con un pequeño librito con letras, artículos y fotos de la cantante.

Según NBC News, la cápsula es un tesoro de recuerdos que ofrecen una instantánea de la década, incluyendo un antiguo televisor de bolsillo a pilas (predecesor de los teléfonos inteligentes modernos), así como una calculadora solar. También se incluyó un ejemplar del periódico The Times del día en que se enterró la cápsula, una foto de la princesa Diana, una hoja de papel reciclado (Diana siempre se mostró interesada en ese tema, el medio ambiente y además, el desarme de las minas personales) y un pasaporte europeo.

El CD con el álbum Rhythm of Love de Kylie Minogue, lanzado en 1990, estaba acompañado por algunas monedas británicas, cinco semillas de árboles y un holograma de un copo de nieve.

Reapertura por modificaciones edilicias

La cápsula del tiempo tenía un plazo mucho más largo para ser "añejado". Sin embargo, la ampliación del Hospital de Niños de Londres, obligó a avanzar sobre la zona original del edificio. Por eso, se decidió limpiar ese terreno y recuperar, entonces, la caja del contenido misterioso.

lady Di y la cápsula del tiempo
Lady Di, con un traje verde agua en el hospital de niños. A la derecha, otra de sus recurrentes visitas a los niños internados. Abajo, la cápsula del tiempo guardada en 1991. (Foto: A24.com)

La elección de los mensajes para el futuro

La princesa de gales no eligió los recuerdos ella sola. Se hizo un concurso - por supuesto entre niños - para elaborar una lista de las cosas que mejor representaban la vida en los años 90. A los ganadores, se los incluyó en la cápsula junto con una foto de Lady Di.

kyle minogue
El disco éxito de Kyle Minogue en 1991, elegido por Diana para la

La canción éxito de ese año de Kyle Minogue se llamó "What do I have to do". Traducida, significa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sin duda, una pregunta que persiguió su vida en la nobleza hasta el final trágico en París en 1997. A casi 30 años de su desaparición, Lady Di puede estar satisfecha. Cada vez que pudo, dijo que quería permanecer para siempre en los corazones de las personas. Y vaya si lo consiguió.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
