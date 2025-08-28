Asombro: qué hallaron en la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991

Rescatar elementos de todo tipo, propios de una época, es una selección compleja para que puedan ser contempladas y estudiadas en el futuro. Como esta cápsula del tiempo, que vio la luz luego de 34 años.

Diana visitaba regularmente el hospital de niños desde ese momento (1991) hasta su muerte en 1997. A pesar de los signos de humedad, los artefactos permanecieron prácticamente intactos, ofreciendo una vívida imagen de la cultura popular y la tecnología de la época. El disco de Kylie Minogue, era un compact - hoy sus reproductores han desaparecido casi por completo - pero removida la tierra y el moho, se lo sigue pudiendo escuchar. Estaba en una edición con un pequeño librito con letras, artículos y fotos de la cantante.

Según NBC News, la cápsula es un tesoro de recuerdos que ofrecen una instantánea de la década, incluyendo un antiguo televisor de bolsillo a pilas (predecesor de los teléfonos inteligentes modernos), así como una calculadora solar. También se incluyó un ejemplar del periódico The Times del día en que se enterró la cápsula, una foto de la princesa Diana, una hoja de papel reciclado (Diana siempre se mostró interesada en ese tema, el medio ambiente y además, el desarme de las minas personales) y un pasaporte europeo.

El CD con el álbum Rhythm of Love de Kylie Minogue, lanzado en 1990, estaba acompañado por algunas monedas británicas, cinco semillas de árboles y un holograma de un copo de nieve.

Reapertura por modificaciones edilicias

La cápsula del tiempo tenía un plazo mucho más largo para ser "añejado". Sin embargo, la ampliación del Hospital de Niños de Londres, obligó a avanzar sobre la zona original del edificio. Por eso, se decidió limpiar ese terreno y recuperar, entonces, la caja del contenido misterioso.

lady Di y la cápsula del tiempo Lady Di, con un traje verde agua en el hospital de niños. A la derecha, otra de sus recurrentes visitas a los niños internados. Abajo, la cápsula del tiempo guardada en 1991. (Foto: A24.com)

La elección de los mensajes para el futuro

La princesa de gales no eligió los recuerdos ella sola. Se hizo un concurso - por supuesto entre niños - para elaborar una lista de las cosas que mejor representaban la vida en los años 90. A los ganadores, se los incluyó en la cápsula junto con una foto de Lady Di.

kyle minogue El disco éxito de Kyle Minogue en 1991, elegido por Diana para la "cápsula del tiempo". (Foto: Gentileza The mirror)

La canción éxito de ese año de Kyle Minogue se llamó "What do I have to do". Traducida, significa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sin duda, una pregunta que persiguió su vida en la nobleza hasta el final trágico en París en 1997. A casi 30 años de su desaparición, Lady Di puede estar satisfecha. Cada vez que pudo, dijo que quería permanecer para siempre en los corazones de las personas. Y vaya si lo consiguió.