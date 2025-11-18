Ricardo Darín y Netflix sorprenden con "El Eternauta 3": la serie tendrá su tercera temporada
Ricardo Darín reveló una impactante noticia sobre El Eternauta en Netflix que descolocó a Mario Pergolini y reavivó la expectativa por el futuro de la serie.
Ricardo Darín y su revelación sobre El Eternauta en Netflix.
Una noticia sobre Ricardo Darín en El Eternauta volvió a sacudir al público este 2025 después de que el actor revelara un dato que dejó sin palabras a Mario Pergolini durante su visita al programa Otro día perdido. La serie de Netflix sigue generando expectativas en cada una de sus apariciones públicas, y la presencia del actor en la televisión no fue la excepción.
Lo que comenzó como una charla relajada sobre su agenda laboral terminó abriendo una puerta que nadie esperaba ver tan pronto: la confirmación tácita de que la historia no se detendrá en la segunda temporada.
Desde que la primera temporada de El Eternauta comenzó a dar la vuelta al mundo, su figura escaló un nivel más dentro del ecosistema del streaming internacional. Japón, Corea del Sur, Alemania y Canadá se sumaron al fenómeno y convirtieron a Darín en un referente inesperado para millones de espectadores que descubrieron la obra de Héctor Germán Oesterheld a través de esta adaptación.
Ricardo Darín sorprendió a Mario Pergolini en su programa
En su programa de televisión, Mario Pergolini recibió la visita de Ricardo Darín. Y uno de los momentos más destacados fue cuando el conductor le preguntó si esperaba que El Eternauta tuviese tanto éxito. "Yo creo que nadie se esperaba semejante pelotazo", afirmó Darín.
"Cuando hicimos el trabajo, uno veía que era una cosa grande por el nivel de producción y la tecnología. También por la cabeza de Bruno Stagnaro (director y guionista). Ya se palpitaba que no iba a ser una serie que pasara desapercibida. Pero nadie esperaba tanto", destacó el protagonista.
A partir del estreno deEl Eternauta en Netflix, la serie comenzó a crecer exponencialmente en todo el mundo, llegando a mercados donde Ricardo Darín no era una figura conocida. "En la gira te das cuenta de esas cosas. A pesar de estar en un teatro en la Gran Vía, notás que el público se nutre mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados. Muchos hacían referencia a El Eternauta porque en España también pegó fuerte".
En ese mismo sentido, Pergolini le consultó por su apretada agenda de proyectos: "El año que viene lo tenés cubierto ya?". "Sí, con El Eternauta", respondió Darín. Pero el momento más esperado se dio cuando el conductor quiso saber si el 2027 también estaba completo. "Sí, porque El Eternauta no termina en la segunda temporada. Aparentemente vamos a hacer la tercera. De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí", sorprendió al revelar Ricardo Darín.
Embed
Cómo se prepara Ricardo Darín para sus proyectos
Durante la conversación con Pergolini, el actor también habló sobre cómo organiza su agenda para poder cumplir con todas las exigencias de una producción de esta escala. Explicó que el rodaje exige un nivel de dedicación que ocupa casi todo el calendario laboral, lo que lo obliga a dejar en suspenso otros proyectos cinematográficos y compromisos profesionales.
La llegada de su nieto representa un factor emocional importante y Darín contó que hizo espacio en su agenda para estar presente. Aun así, remarcó que tiene previsto acomodar sus tiempos para dedicarle a El Eternauta el esfuerzo que la serie requiere, especialmente considerando la magnitud de la segunda temporada y la posible continuidad hacia una tercera.
Lo que se espera del futuro de El Eternauta en Netflix
Aunque Ricardo Darín evitó dar detalles concretos sobre la trama de la segunda o tercera temporada, sí dejó claro que la historia continuará expandiéndose. Los fanáticos especulan con la posibilidad de que la adaptación incluya arcos narrativos que en el cómic original fueron apenas mencionados, o incluso que explore nuevas perspectivas sobre personajes secundarios.
Netflix, por su parte, evalúa extender el universo de El Eternauta a través de contenido adicional, como documentales, entrevistas o material detrás de escena. La presencia del actor argentino como figura central es uno de los pilares de esa expansión, y su predisposición a continuar involucrado más allá de la segunda temporada refuerza esa estrategia.