Ricardo Darín y Netflix sorprenden con "El Eternauta 3": la serie tendrá su tercera temporada

"Cuando hicimos el trabajo, uno veía que era una cosa grande por el nivel de producción y la tecnología. También por la cabeza de Bruno Stagnaro (director y guionista). Ya se palpitaba que no iba a ser una serie que pasara desapercibida. Pero nadie esperaba tanto", destacó el protagonista.

Ricardo Darín y Mario Pergolini

A partir del estreno de El Eternauta en Netflix, la serie comenzó a crecer exponencialmente en todo el mundo, llegando a mercados donde Ricardo Darín no era una figura conocida. "En la gira te das cuenta de esas cosas. A pesar de estar en un teatro en la Gran Vía, notás que el público se nutre mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados. Muchos hacían referencia a El Eternauta porque en España también pegó fuerte".

En ese mismo sentido, Pergolini le consultó por su apretada agenda de proyectos: "El año que viene lo tenés cubierto ya?". "Sí, con El Eternauta", respondió Darín. Pero el momento más esperado se dio cuando el conductor quiso saber si el 2027 también estaba completo. "Sí, porque El Eternauta no termina en la segunda temporada. Aparentemente vamos a hacer la tercera. De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí", sorprendió al revelar Ricardo Darín.

Cómo se prepara Ricardo Darín para sus proyectos

Durante la conversación con Pergolini, el actor también habló sobre cómo organiza su agenda para poder cumplir con todas las exigencias de una producción de esta escala. Explicó que el rodaje exige un nivel de dedicación que ocupa casi todo el calendario laboral, lo que lo obliga a dejar en suspenso otros proyectos cinematográficos y compromisos profesionales.

La llegada de su nieto representa un factor emocional importante y Darín contó que hizo espacio en su agenda para estar presente. Aun así, remarcó que tiene previsto acomodar sus tiempos para dedicarle a El Eternauta el esfuerzo que la serie requiere, especialmente considerando la magnitud de la segunda temporada y la posible continuidad hacia una tercera.

Escena truco en El Eternauta.jpg

Lo que se espera del futuro de El Eternauta en Netflix

Aunque Ricardo Darín evitó dar detalles concretos sobre la trama de la segunda o tercera temporada, sí dejó claro que la historia continuará expandiéndose. Los fanáticos especulan con la posibilidad de que la adaptación incluya arcos narrativos que en el cómic original fueron apenas mencionados, o incluso que explore nuevas perspectivas sobre personajes secundarios.

Netflix, por su parte, evalúa extender el universo de El Eternauta a través de contenido adicional, como documentales, entrevistas o material detrás de escena. La presencia del actor argentino como figura central es uno de los pilares de esa expansión, y su predisposición a continuar involucrado más allá de la segunda temporada refuerza esa estrategia.