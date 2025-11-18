Griselda Siciliani brilla en Netflix como Moria Casán en la serie argentina más esperada

"Griselda Siciliani también es Moria. La serie inspirada en la vida de la One está cada vez más cerca", expresó Netflix en sus redes sociales. La recreación de vestuarios, peinados y escenografías no apunta solo a la nostalgia, sino a algo más profundo: retratar los cambios de identidad que la actriz atravesó en su carrera.

El universo de Moria no puede entenderse sin los nombres que la acompañaron en su ascenso. Por eso, la serie cuenta con un elenco que recrea con fidelidad la época de mayor brillo de la farándula argentina. Marco Antonio Caponi da vida a Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala y exmarido de Moria. Micaela Riera interpreta a Susana Giménez, mientras que Hernán Jiménez y Sebastián Rosso encarnan a Jorge Porcel y Alberto Olmedo, dos pilares del humor nacional.

Griselda Siciliani como Moria Casán 3 Foto: Gentileza Netflix

Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala serán Moria Casán

Moria, habló sobre las actrices que la interpretarán: "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación".

"Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada", señaló Cecilia Roth, sobre interpretar a Moria Casán.

moria casan nieto

Griselda Siciliani, se refirió a cómo es ponerse en la piel de Moria Casán: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".

A su vez, Sofía Gala Castiglione aseguró sobre representar a su madre: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".

Sofía Gala como Moria Casán 2

Cómo será la serie sobre Moria Casán en Netflix

Más allá del recorrido por los hechos conocidos, la serie parece orientada a retratar cómo Moria construyó un personaje consciente, elaborado y político. La elección de tres actrices y del símbolo visual repetido indica que Netflix está apostando a una lectura profunda: la Moria mujer, la Moria artista y la Moria personaje público van a convivir simultáneamente.