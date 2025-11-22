Netflix: Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu brillan con el estreno de una nueva película

Entre las sorpresas del elenco se encuentra el debut cinematográfico de Cazzu, quien interpretó a la madre soltera de la protagonista. La cantante reveló que actuar siempre le generó una enorme vergüenza, pero que la propuesta de Cabral le resultó tan precisa y sensible que terminó aceptando.

El reparto se completó con Diego Peretti y Joaquín Furriel, quienes interpretaron personajes claves dentro del arco dramático que rodea a la niña. Los dos actores expresaron su entusiasmo respecto a la colaboración entre el cine argentino y artistas de otras disciplinas, como la música urbana y el rock nacional.

Risa y la cabina del viento 2

La música de Babasónicos en "Risa y la cabina del viento"

La participación del histórico grupo argentino resonó desde el primer anuncio. Babasónicos creó la música original del film y la noticia mostró un vínculo evidente: la protagonista lleva el mismo nombre que uno de los hits más emblemáticos de la banda, "Risa", publicado en el disco Jessico.

Este detalle generó especulación dentro de la audiencia festivalera que esperaba escuchar algún guiño musical directo, aunque ninguna pieza se presentó oficialmente. El equipo de producción informó que el lanzamiento del soundtrack quedará reservado para el estreno comercial o su arribo a plataformas. No obstante, algunas fuentes cercanas deslizaron que el grupo entregó un puñado de composiciones nuevas creadas exclusivamente para la película.

babasonicos.jpg

Lo que viene para la película "Risa y la cabina del viento"

El anuncio de que la película estará disponible en Netflix en 2026 generó otra ola de expectativas. Tras su exitoso paso por el Festival de Mar del Plata, luego será presentada en cines selectos. Algunas fuentes señalaron que el equipo está evaluando distintos circuitos internacionales, ya que la recepción positiva en Mar del Plata abrió puertas para futuros festivales en Europa y Latinoamérica.

La incógnita sobre los tiempos exactos responde a demandas habituales del mercado, donde las fechas de estreno requieren coordinación entre festivales, exhibidores y catálogos digitales.

Cazzu en Netflix.jpg

La expectativa crece porque la película combina actores reconocidos, una historia de tono sensible, el debut actoral de una figura de la música urbana y, sobre todo, una banda sonora original creada por una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino.

El recorrido hacia Netflix se convertirá en uno de los puntos fuertes de la estrategia de difusión, especialmente para el público global que no suele acceder fácilmente a estrenos de cine argentino. Los productores aseguraron que se está construyendo un plan de distribución internacional que apuesta al crecimiento del interés por el cine regional.