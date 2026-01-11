Las fotos de las románticas vacaciones de Joaquín Furriel y su novia en Punta del Este

En el plano sentimental, Joaquín Furriel tuvo un romance a finales de 2023 y principios de 2024 con Guillermina Valdés, que terminó al año tras confirmarse el final de la relación de mutuo acuerdo.

“Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes. No solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace. Los dos pudimos poner un freno y decir ‘hasta acá’", reconoció la ex de Marcelo Tinelli en recientes declaraciones al programa La mañana con Moria (El Trece).

PrimiciasYa te acerca las fotos de las vacaciones de Joaquín Furriel y su novia española Marta Campuzano en Punta del Este.

Cómo es El refugio atómico, la serie de Netflix donde brilla Joaquín Furriel

La trama de El refugio atómico de Netflix que cuenta con 8 episodios y protagoniza el actor argentino Joaquín Furriel se abre en un lujoso búnker subterráneo equipado con tecnología de última generación. Allí, un grupo de millonarios ingresa con la promesa de resguardarse ante un inminente ataque nuclear.

Ese es el punto de partida, pero la historia que es de los mismos creadores de La casa de papel no tarda en dar un giro: lo que parecía una simple medida de protección pronto expone tensiones acumuladas, secretos del pasado y alianzas que mutan bajo presión. Una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

El encierro funciona como un espejo incómodo. Los personajes, obligados a convivir en espacios cerrados, empiezan a percibir señales de que algo no coincide con lo que les prometieron. A partir de allí, la trama se despliega entre traiciones, disputas de poder y decisiones desesperadas.

La serie examina la fragilidad de los vínculos humanos y la rápida erosión de la confianza cuando se instala la duda. El lujo no actúa como salvación; por el contrario, acentúa el contraste entre apariencia y verdad. Cada capítulo revela que lo que ocurre fuera del búnker puede ser tan inquietante como lo que se oculta dentro.