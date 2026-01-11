Las fotos de las románticas vacaciones de Joaquín Furriel y su novia en Punta del Este

Joaquín Furriel es uno de los tantos famosos que eligió como destino de sus vacaciones de verano las playas de Punta del Este donde se mostró bien acompañado por su pareja.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Joaquín Furriel se mostró acompañado en las playas de Punta del Este junto a su pareja, con quien sale hace un año. Conocé quién es.
Joaquín Furriel es uno de los tantos famosos que eligió como destino de sus vacaciones de verano las playas de Punta del Este donde se mostró bien acompañado por su pareja.
El artista está en una relació con Marta Campuzano, una abogada española con quien sale hace más de un año. Siempre manteniendo perfil bajo, el actor y su novia se mostraron relajados caminando por el balneario y disfrutando de un día soleado.
Campuzano lució un vestido blanco suelto bien fresco para las altas temperaturas y el actor se mostró también con un look relajado con remera y bermuda. Los dos compartieron un momento de asboluta tranquilidad, charla y caminata disfrutando del paisaje de la concurrida costa uruguaya.
El actor de 51 años y su pareja disfrutaron de un almuerzo con amigos en las playas del exclusivo balneario uruguayo en medio de un clima de total relax y disfrutando de sus vacaciones luego de un 2025 cargado de trabajo.
En el plano sentimental, Joaquín Furriel tuvo un romance a finales de 2023 y principios de 2024 con Guillermina Valdés, que terminó al año tras confirmarse el final de la relación de mutuo acuerdo.
“Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes. No solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace. Los dos pudimos poner un freno y decir ‘hasta acá’", reconoció la ex de Marcelo Tinelli en recientes declaraciones al programa La mañana con Moria (El Trece).
PrimiciasYa te acerca las fotos de las vacaciones de Joaquín Furriel y su novia española Marta Campuzano en Punta del Este.
RS Fotos
La trama de El refugio atómico de Netflix que cuenta con 8 episodios y protagoniza el actor argentino Joaquín Furriel se abre en un lujoso búnker subterráneo equipado con tecnología de última generación. Allí, un grupo de millonarios ingresa con la promesa de resguardarse ante un inminente ataque nuclear.
Ese es el punto de partida, pero la historia que es de los mismos creadores de La casa de papel no tarda en dar un giro: lo que parecía una simple medida de protección pronto expone tensiones acumuladas, secretos del pasado y alianzas que mutan bajo presión. Una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.
El encierro funciona como un espejo incómodo. Los personajes, obligados a convivir en espacios cerrados, empiezan a percibir señales de que algo no coincide con lo que les prometieron. A partir de allí, la trama se despliega entre traiciones, disputas de poder y decisiones desesperadas.
La serie examina la fragilidad de los vínculos humanos y la rápida erosión de la confianza cuando se instala la duda. El lujo no actúa como salvación; por el contrario, acentúa el contraste entre apariencia y verdad. Cada capítulo revela que lo que ocurre fuera del búnker puede ser tan inquietante como lo que se oculta dentro.