Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, presentó por primera vez a su hermana y son idénticas: la foto

De esta manera, la pareja de Maxi López presentó desde las redes por primera vez a su hermana, con quien tiene un impactante parecido físico.

Cabe recordar que durante este año Daniela y Maxi se instalarán con sus dos hijos denitivamente en la Argentina: “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, confirmó el ex futbolista en charla con el programa SQP (América Tv).

Daniela Christiansson presento a su hermana Anna

Cómo será el nuevo reality de Maxi López en Argentina

Se conoció un adelanto del nuevo proyecto de Maxi López en la Argentina para este 2026 que lo tiene muy entusiasmado en medio de su exitosa participación en MasterChef Celebrity (Telefe).

El ex futbolista planea grabar su transformación física ayudado por nutricionistas y preparador físico y mostrar varios fragmentos del proceso desde las redes sociales.

Naira Vecchio contó en el programa Implacables (El Nueve) los detalles de la idea que tiene en mente llevar adelante el ex de Wanda Nara en este año.

“Estuve hablando con él y además de Olga, lo que está haciendo, me confirmó su representante que va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista.

Y agregó al respecto de esta idea que tiene el ex de Wanda Nara: “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.

El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López: “Va a subir cada fragmento a sus redes y lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y una persona que lleve a punto su físico, un personal trainer”, explicó la periodista.

"Se va a grabar y emitiendo día a día su evolución, me parece algo fanástico, tiene muchas marcas que lo bancan. Además de ser ex futbolista se está poniendo firme como una figura", cerró sobre la información sobre el nuevo reality de Maxi López.