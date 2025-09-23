En vivo Radio La Red
Joaquín Furriel
Netflix
CINE NACIONAL

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película que vuelve a ser un fenómeno en la plataforma

Esta película con Joaquín Furriel en Netflix sorprende con un suspenso psicológico que genera preguntas incómodas y se convierte en el thriller argentino más visto.

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película que vuelve a ser un fenómeno en la plataforma. (Foto: archivo)

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película que vuelve a ser un fenómeno en la plataforma. (Foto: archivo)

"El hijo" en Netflix se ha convertido en una de las películas argentinas más comentadas del catálogo de la plataforma. Aunque su estreno ocurrió en 2019, la obra volvió a ganar protagonismo y hoy se ubica entre los títulos más vistos. Protagonizada por Joaquín Furriel, Martina Gusmán y Luciano Cáceres, el film mezcla drama y suspenso en una trama que inquieta desde el primer minuto.

Leé también Joaquín Furriel brilla en Netflix con el gran estreno de su nueva serie y apenas son 8 episodios
Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el gran estreno de su nueva serie y apenas son 8 episodios. (Foto: archivo)

La producción está inspirada en el libro Una madre protectora, del escritor Guillermo Martínez, reconocido por llevar la literatura policial argentina a un plano internacional. La historia se mueve entre los límites de la paranoia, la obsesión y la fragilidad de los vínculos humanos cuando entra en juego la crianza de un hijo.

La apuesta de Netflix por el cine argentino

Netflix lleva varios años integrando películas argentinas a su catálogo global. Títulos como Crímenes de familia, El patrón, radiografía de un crimen y La ira de Dios mostraron que el suspenso nacional logra captar al público internacional. En ese camino, El hijo se convirtió en una carta fuerte dentro de la estrategia de la plataforma para destacar producciones locales con impacto mundial.

El regreso de esta película al ranking de más vistas no solo refuerza el interés de los usuarios por el género, sino también demuestra que las historias argentinas pueden competir con grandes estrenos de Hollywood.

El Hijo Netflix 2

De qué trata "El hijo" en Netflix

La historia se centra en Lorenzo, interpretado por Joaquín Furriel, un pintor de 50 años que busca rehacer su vida tras un divorcio y años de soledad. Todo cambia cuando forma pareja con Sigrid (Heidi Toini), una mujer noruega con la que espera un hijo.

Lo que al inicio parece una oportunidad de reconstrucción emocional pronto se transforma en un terreno oscuro. Durante el embarazo, Sigrid comienza a mostrar comportamientos obsesivos, inflexibles y desconcertantes. Tras el nacimiento del bebé, la situación se vuelve aún más opresiva: la mujer aplica métodos de crianza rígidos y se apoya en una nodriza de confianza, limitando cada vez más la participación de Lorenzo en la vida del niño.

A partir de allí, la película abre un juego de sospechas y dudas. El protagonista siente que está siendo desplazado y aislado, mientras que la narración propone al espectador la pregunta central: ¿qué sucede realmente con el bebé?

El hijo Netflix 2

Joaquín Furriel y un protagónico desafiante

Joaquín Furriel logró construir un personaje complejo que navega entre la vulnerabilidad y la desesperación. Su interpretación de Lorenzo lo muestra como un hombre atrapado en un entorno donde la realidad y la fantasía se entremezclan.

En entrevistas, el actor señaló que fue un desafío encarnar a un personaje que transita emociones extremas sin caer en clichés del género. El resultado es un protagónico que sostiene la tensión narrativa y transmite la angustia de un padre que se siente despojado de su propio hijo.

El hijo Netflix 4

Martina Gusmán y Luciano Cáceres brillan en la película

El aporte de Martina Gusmán resulta fundamental en la historia. Ella interpreta a una abogada, exnovia de Lorenzo, que intenta ayudarlo a enfrentar el complejo entramado legal y emocional en el que se encuentra atrapado. Su rol brinda un respiro de humanidad y comprensión en medio del caos.

Por su parte, Luciano Cáceres da vida a un personaje que intensifica la tensión familiar y psicológica. Su participación, junto a la de Gusmán, funciona como un contrapeso al conflicto central entre Lorenzo y Sigrid.

El hijo Netflix 1

Por qué "El hijo" es el thriller argentino más visto

La combinación de un relato psicológico intenso, actuaciones sólidas y una atmósfera visual atrapante convirtió a El hijo en un fenómeno inesperado dentro de Netflix. El film muestra que el cine argentino tiene la capacidad de instalarse en las grandes ligas del streaming global, con propuestas que van más allá de la simple entretención.

Hoy, la película de Sebastián Schindel no solo renueva su vigencia, sino que también confirma que las producciones locales pueden competir en calidad y trascendencia con cualquier gran estudio internacional.

El elenco de "El hijo" con Furriel

  • Joaquín Furriel
  • Martina Gusmán
  • Luciano Cáceres
  • Heidi Toini
  • Regina Lamm

Tráiler de "El hijo" en Netflix

