Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película que vuelve a ser un fenómeno en la plataforma

De qué trata "El hijo" en Netflix

La historia se centra en Lorenzo, interpretado por Joaquín Furriel, un pintor de 50 años que busca rehacer su vida tras un divorcio y años de soledad. Todo cambia cuando forma pareja con Sigrid (Heidi Toini), una mujer noruega con la que espera un hijo.

Lo que al inicio parece una oportunidad de reconstrucción emocional pronto se transforma en un terreno oscuro. Durante el embarazo, Sigrid comienza a mostrar comportamientos obsesivos, inflexibles y desconcertantes. Tras el nacimiento del bebé, la situación se vuelve aún más opresiva: la mujer aplica métodos de crianza rígidos y se apoya en una nodriza de confianza, limitando cada vez más la participación de Lorenzo en la vida del niño.

A partir de allí, la película abre un juego de sospechas y dudas. El protagonista siente que está siendo desplazado y aislado, mientras que la narración propone al espectador la pregunta central: ¿qué sucede realmente con el bebé?

Joaquín Furriel y un protagónico desafiante

Joaquín Furriel logró construir un personaje complejo que navega entre la vulnerabilidad y la desesperación. Su interpretación de Lorenzo lo muestra como un hombre atrapado en un entorno donde la realidad y la fantasía se entremezclan.

En entrevistas, el actor señaló que fue un desafío encarnar a un personaje que transita emociones extremas sin caer en clichés del género. El resultado es un protagónico que sostiene la tensión narrativa y transmite la angustia de un padre que se siente despojado de su propio hijo.

Martina Gusmán y Luciano Cáceres brillan en la película

El aporte de Martina Gusmán resulta fundamental en la historia. Ella interpreta a una abogada, exnovia de Lorenzo, que intenta ayudarlo a enfrentar el complejo entramado legal y emocional en el que se encuentra atrapado. Su rol brinda un respiro de humanidad y comprensión en medio del caos.

Por su parte, Luciano Cáceres da vida a un personaje que intensifica la tensión familiar y psicológica. Su participación, junto a la de Gusmán, funciona como un contrapeso al conflicto central entre Lorenzo y Sigrid.

Por qué "El hijo" es el thriller argentino más visto

La combinación de un relato psicológico intenso, actuaciones sólidas y una atmósfera visual atrapante convirtió a El hijo en un fenómeno inesperado dentro de Netflix. El film muestra que el cine argentino tiene la capacidad de instalarse en las grandes ligas del streaming global, con propuestas que van más allá de la simple entretención.

Hoy, la película de Sebastián Schindel no solo renueva su vigencia, sino que también confirma que las producciones locales pueden competir en calidad y trascendencia con cualquier gran estudio internacional.

El elenco de "El hijo" con Furriel

Joaquín Furriel

Martina Gusmán

Luciano Cáceres

Heidi Toini

Regina Lamm

Tráiler de "El hijo" en Netflix