Netflix estrenó la nueva serie de los creadores de La casa de papel y ya es la más vista en el mundo

De qué trata El refugio atómico en Netflix

La historia se desarrolla en Kimera Underground Park, un refugio subterráneo diseñado con todo tipo de lujos. Allí se encierran un grupo de millonarios ante la amenaza de una Tercera Guerra Mundial.

En este espacio autosuficiente, con spa, gimnasio, cancha de baloncesto, piano bar y apartamentos exclusivos, los personajes se enfrentan a un dilema constante: sentirse a salvo mientras el mundo exterior se derrumba o descubrir que el verdadero peligro puede estar entre las paredes del refugio.

El búnker no es solo escenario, sino un personaje más. Se convierte en un espacio claustrofóbico donde las tensiones se amplifican, los secretos salen a la luz y las alianzas cambian de un momento a otro.

El refugio atómico Netflix 1

Elenco de El refugio atómico con Joaquín Furriel

Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Carlos Santos

Montse Guallar

Pau Simón

Alícia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán

Alicia Fernández

El refugio atómico Elenco

Cuántos capítulos tiene El refugio atómico

El formato de ocho capítulos compactos también favorece una maratón de fin de semana, algo que los usuarios de Netflix ya están comentando como una de las razones de su éxito.

La nueva serie de los creadores de La casa de papel

La productora Vancouver Media, fundada por Álex Pina, vuelve a demostrar con este proyecto su capacidad para crear historias de escala internacional sin perder un sello propio. Tras La casa de papel, Berlín y Sky Rojo, el equipo se consolida como una de las fábricas de ficción más potentes de habla hispana.

La colaboración con Netflix se ha convertido en garantía de éxito. Cada nueva producción recibe un despliegue promocional global, y El refugio atómico no fue la excepción: campañas en redes, adelantos en festivales y entrevistas estratégicas que lograron colocar la serie en boca de todos antes de su estreno.

Casa papel

¿El refugio atómico está inspirada en hechos reales?

Más allá de la ficción, El refugio atómico refleja un fenómeno real. En los últimos años, la demanda de refugios de lujo ha crecido en países como Estados Unidos, Alemania o Suiza, donde millonarios buscan blindarse ante posibles pandemias, catástrofes o conflictos.

La serie aprovecha este contexto para lanzar una crítica: incluso en situaciones extremas, las desigualdades persisten. Mientras algunos se resguardan en espacios con spas y jardines interiores, la mayoría queda expuesta a la incertidumbre del exterior.

¿Tendrá segunda temporada El refugio atómico?

Con el impacto de su estreno, todo apunta a que Netflix pronto confirmará una segunda temporada. La plataforma sabe que cuando un título logra convertirse en tema de conversación masiva, debe apostar por prolongar su vida.

El refugio atómico Netflix 3

Aunque no se ha anunciado oficialmente, los fans ya especulan sobre cómo continuará la historia y si los personajes lograrán salir del encierro o si, por el contrario, el búnker seguirá siendo su cárcel dorada.

Lo cierto es que El refugio atómico ya demostró que el suspenso claustrofóbico puede ser tan atractivo como un robo perfecto.

Tráiler de El refugio atómico en Netflix