Choque de Marte en Escorpio: 5 signos al borde de la pasión y el quilombo

Los 5 signos más encendidos por Marte en Escorpio

Escorpio: tu regente vuelve y lo sentís a flor de piel. Intensidad máxima.

Aries: Marte es tuyo, así que todo se acelera. Ojo con las reacciones.

Leo: pasión mezclada con ego, riesgo de celos fuertes.

Piscis: tentado por lo prohibido, aunque después lo dudes.

Géminis: mente y cuerpo hiperactivos, difícil frenar.

¿Y el resto de los signos?

Tauro puede sentir más deseo de seguridad, Virgo algo de tensión en la rutina, Capricornio presión en lo laboral. Nadie queda afuera del fuego, pero algunos lo sienten más crudo.

Tips para no quemarte con Marte

Movete: el cuerpo es la mejor vía de escape.

Evitá discusiones innecesarias.

Usá esa energía para empezar algo que venías postergando.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el Choque de Marte en Escorpio?

Emociones intensas, atracciones fuertes y discusiones que estallan.

¿Qué signos lo sienten más?

Escorpio, Aries, Leo, Piscis y Géminis.