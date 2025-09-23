En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Marte
Escorpio

Choque de Marte en Escorpio: 5 signos al borde de la pasión y el quilombo

El Choque de Marte en Escorpio prende fuego emociones y vínculos. Cinco signos no van a poder hacerse los distraídos.

Choque de Marte en Escorpio: pasión que quema y transforma. Foto: Ideogram.

Choque de Marte en Escorpio: pasión que quema y transforma. Foto: Ideogram.

Marte es impulso. Escorpio es intensidad. Juntos son una chispa que enciende todo. El Choque de Marte en Escorpio hoy se siente en la piel: deseo, bronca, ganas de todo ya.

Leé también Astrología: ¿Qué signos deben replantearse su trabajo durante la Luna en Tauro?
astrologia: ¿que signos deben replantearse su trabajo durante la luna en tauro?

Podés tener más energía de la habitual, pero también menos paciencia. Lo cotidiano puede volverse dramático: discusiones que explotan o atracciones que no admiten demora.

Marte en Escorpio: ¿Pasión o problema? Vos elegís

Este tránsito no es tibio. Puede ser el beso inesperado o la pelea que venías masticando. La diferencia está en qué hacés con esa fuerza. ¿La canalizás en acción creativa, en movimiento, en decisiones? ¿O la dejás salir en forma de quilombo?

La sensación es de estar al borde, con el corazón latiendo rápido. Es lindo, porque te hace sentir vivo, pero también da miedo. Como tirarse al agua sin saber la profundidad. Marte en Escorpio te empuja a ese borde.

Los 5 signos más encendidos por Marte en Escorpio

  • Escorpio: tu regente vuelve y lo sentís a flor de piel. Intensidad máxima.

  • Aries: Marte es tuyo, así que todo se acelera. Ojo con las reacciones.

  • Leo: pasión mezclada con ego, riesgo de celos fuertes.

  • Piscis: tentado por lo prohibido, aunque después lo dudes.

  • Géminis: mente y cuerpo hiperactivos, difícil frenar.

¿Y el resto de los signos?

Tauro puede sentir más deseo de seguridad, Virgo algo de tensión en la rutina, Capricornio presión en lo laboral. Nadie queda afuera del fuego, pero algunos lo sienten más crudo.

Tips para no quemarte con Marte

  • Movete: el cuerpo es la mejor vía de escape.

  • Evitá discusiones innecesarias.

  • Usá esa energía para empezar algo que venías postergando.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el Choque de Marte en Escorpio?

Emociones intensas, atracciones fuertes y discusiones que estallan.

¿Qué signos lo sienten más?

Escorpio, Aries, Leo, Piscis y Géminis.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marte Escorpio
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué signos deberán cortar con su pareja tóxica durante la Luna en Tauro?
Astrología: 5 signos que recuperarán la chispa en el amor este 21 de septiembre
Astrología: 5 signos que dejarán atrás relaciones tóxicas con la llegada de la primavera

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar