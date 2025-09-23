Choque de Marte en Escorpio: 5 signos al borde de la pasión y el quilombo

Marte es impulso. Escorpio es intensidad. Juntos son una chispa que enciende todo. El Choque de Marte en Escorpio hoy se siente en la piel: deseo, bronca, ganas de todo ya.
El Choque de Marte en Escorpio prende fuego emociones y vínculos. Cinco signos no van a poder hacerse los distraídos.
Choque de Marte en Escorpio: pasión que quema y transforma. Foto: Ideogram.
Podés tener más energía de la habitual, pero también menos paciencia. Lo cotidiano puede volverse dramático: discusiones que explotan o atracciones que no admiten demora.
Este tránsito no es tibio. Puede ser el beso inesperado o la pelea que venías masticando. La diferencia está en qué hacés con esa fuerza. ¿La canalizás en acción creativa, en movimiento, en decisiones? ¿O la dejás salir en forma de quilombo?
La sensación es de estar al borde, con el corazón latiendo rápido. Es lindo, porque te hace sentir vivo, pero también da miedo. Como tirarse al agua sin saber la profundidad. Marte en Escorpio te empuja a ese borde.
Escorpio: tu regente vuelve y lo sentís a flor de piel. Intensidad máxima.
Aries: Marte es tuyo, así que todo se acelera. Ojo con las reacciones.
Leo: pasión mezclada con ego, riesgo de celos fuertes.
Piscis: tentado por lo prohibido, aunque después lo dudes.
Géminis: mente y cuerpo hiperactivos, difícil frenar.
Tauro puede sentir más deseo de seguridad, Virgo algo de tensión en la rutina, Capricornio presión en lo laboral. Nadie queda afuera del fuego, pero algunos lo sienten más crudo.
Movete: el cuerpo es la mejor vía de escape.
Evitá discusiones innecesarias.
Usá esa energía para empezar algo que venías postergando.
¿Qué significa el Choque de Marte en Escorpio?
Emociones intensas, atracciones fuertes y discusiones que estallan.
¿Qué signos lo sienten más?
Escorpio, Aries, Leo, Piscis y Géminis.