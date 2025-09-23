AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos

-
Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.
-
Pago en mano (80%): $92.051,78.
-
Monto retenido (20%): $23.012,94.
En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:
-
Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.
-
Pago en mano (80%): $299.736,24.
-
Retención (20%): $74.934,06.
La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad.
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados
Junto a la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.
Los montos vigentes en septiembre son los siguientes:
-
$55.250 para familias con un hijo.
-
$86.936 para familias con dos hijos.
-
$114.062 para familias con tres o más hijos.
Este beneficio llega de manera automática a:
-
Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.
-
Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
-
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos
Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares cambian de manera considerable. Veamos los casos más comunes:
Familias con 1 hijo
Si se presenta la Libreta AUH 2024, la familia puede sumar además el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.
Familias con 2 hijos
-
AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56.
-
Tarjeta Alimentar: $86.936.
Ingreso total: $271.039,56 por mes.
Con la Libreta AUH, pueden cobrar el retenido de ambos hijos, lo que suma $331.726 adicionales acumulados.
Familias con 3 hijos
-
AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34.
-
Tarjeta Alimentar: $114.062.
Ingreso total: $390.217,34 por mes.
Al presentar la Libreta, el plus retenido alcanza $497.589 extras acumulados.
image.png
Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024. Foto: Internet.
Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido
La Libreta AUH es clave para acceder al 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:
La presentación es obligatoria una vez al año y, si no se hace por dos períodos consecutivos, la AUH puede suspenderse.
Paso a paso online (Mi ANSES):
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.
-
Descargar e imprimir el formulario.
-
Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo.
-
Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado desde la misma sección.
También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo.