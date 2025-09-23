AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos

Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.

Pago en mano (80%): $92.051,78.

Monto retenido (20%): $23.012,94.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:

Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.

Pago en mano (80%): $299.736,24.

Retención (20%): $74.934,06.

La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto a la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.

Los montos vigentes en septiembre son los siguientes:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años .

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos

Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares cambian de manera considerable. Veamos los casos más comunes:

Familias con 1 hijo

AUH en mano: $92.051,78.

Tarjeta Alimentar: $55.250.

Ingreso total: $147.301,78 por mes.

Si se presenta la Libreta AUH 2024, la familia puede sumar además el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.

Familias con 2 hijos

AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56.

Tarjeta Alimentar: $86.936.

Ingreso total: $271.039,56 por mes.

Con la Libreta AUH, pueden cobrar el retenido de ambos hijos, lo que suma $331.726 adicionales acumulados.

Familias con 3 hijos

AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34.

Tarjeta Alimentar: $114.062.

Ingreso total: $390.217,34 por mes.

Al presentar la Libreta, el plus retenido alcanza $497.589 extras acumulados.

Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024.

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es clave para acceder al 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:

Controles de salud y vacunación .

Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria una vez al año y, si no se hace por dos períodos consecutivos, la AUH puede suspenderse.

Paso a paso online (Mi ANSES):

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo.

Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado desde la misma sección.

También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo.