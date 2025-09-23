En vivo Radio La Red
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos

Descubrí cuánto cobran las familias según la cantidad de hijos y cómo acceder al 20% retenido de la AUH 2024, sumando al pago mensual de la AUH y la Tarjeta Alimentar.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias con 1

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son dos de las prestaciones sociales más importantes que administra la ANSES. Juntas, representan un ingreso clave para millones de hogares en la Argentina, especialmente en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.

En septiembre 2025, ambas ayudas se actualizan con nuevos montos, lo que genera la pregunta central de muchas familias: ¿cuánto voy a cobrar si tengo 1, 2 o 3 hijos?

La respuesta no es única, ya que depende de la cantidad de hijos, si alguno tiene discapacidad y de la zona de residencia. Pero los valores generales ya están confirmados y muestran un incremento significativo respecto a meses anteriores.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones en función de la inflación y la recaudación.

  • Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.

  • Pago en mano (80%): $92.051,78.

  • Monto retenido (20%): $23.012,94.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:

  • Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.

  • Pago en mano (80%): $299.736,24.

  • Retención (20%): $74.934,06.

La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto a la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.

Los montos vigentes en septiembre son los siguientes:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos

Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares cambian de manera considerable. Veamos los casos más comunes:

Familias con 1 hijo

  • AUH en mano: $92.051,78.

  • Tarjeta Alimentar: $55.250.

  • Ingreso total: $147.301,78 por mes.

Si se presenta la Libreta AUH 2024, la familia puede sumar además el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.

Familias con 2 hijos

  • AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56.

  • Tarjeta Alimentar: $86.936.

  • Ingreso total: $271.039,56 por mes.

Con la Libreta AUH, pueden cobrar el retenido de ambos hijos, lo que suma $331.726 adicionales acumulados.

Familias con 3 hijos

  • AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34.

  • Tarjeta Alimentar: $114.062.

  • Ingreso total: $390.217,34 por mes.

Al presentar la Libreta, el plus retenido alcanza $497.589 extras acumulados.

Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024. Foto: Internet.

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es clave para acceder al 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:

  • Controles de salud y vacunación.

  • Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria una vez al año y, si no se hace por dos períodos consecutivos, la AUH puede suspenderse.

Paso a paso online (Mi ANSES):

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo.

  • Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado desde la misma sección.

También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo.

