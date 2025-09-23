Netflix: Ricardo Darín reveló cómo será "El Eternauta 2" y dejó a los fans de la serie impactados.

La historia, basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld, mostró un escenario apocalíptico en el que Buenos Aires se veía devastada por una nevada mortal. El personaje de Darín, Juan Salvo, lideró a un grupo de sobrevivientes en medio de la invasión extraterrestre que puso en jaque a la humanidad.

Ese impacto, tanto narrativo como visual, fue clave para que la plataforma confirmara rápidamente una segunda temporada. Desde entonces, la expectativa creció con fuerza y convirtió a El Eternauta en una de las producciones más esperadas del catálogo internacional.

el eternauta ricardo darin netflix.jpg

Ricardo Darín y un adelanto inesperado

Durante una entrevista concedida desde España, donde se encuentra presentando la obra Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra, Darín confirmó que tuvo acceso al guion del primer capítulo de El Eternauta 2.

"Va a ser increíble", afirmó en el programa Desinteligencia Artificial de DGO Stream. "Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo".

Según detalló, Bruno Stagnaro, director de la serie, lo incluyó en las conversaciones con el equipo de guionistas y le pidió su devolución sobre la estructura del episodio inicial. Aunque todavía no está definido en su totalidad, el actor reconoció que el planteo lo dejó impactado.

El Eternauta Serie 2.jpg

Darín explicó que lo que leyó no corresponde aún al guion final, sino a un esquema narrativo de lo que será el arranque de temporada. "No está finito. No está dialogado. Están, digamos, todos los esquemas de la estructura del primer capítulo. Y va a ser increíble", subrayó.

El actor confesó que el material lo conmovió profundamente. "Me quedé, te lo juro, muy conmocionado. Se lo dije en un audio. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo y no me puedo imaginar lo que va a venir atrás", adelantó.

Cómo será y cuándo se estrena El Eternauta 2

Por ahora, lo único seguro es que el equipo creativo encabezado por Bruno Stagnaro está trabajando para darle forma a un arranque de temporada que promete marcar un nuevo hito en la ficción argentina e internacional.

El Eternauta Netflix.jpg

Las declaraciones de Ricardo Darín no hicieron más que aumentar la ansiedad de los suscriptores que esperan ver cómo continuará la historia de Juan Salvo y los sobrevivientes en un Buenos Aires sitiado por fuerzas alienígenas.

Si el primer capítulo logra tener la fuerza que anticipa su protagonista, el fenómeno de El Eternauta 2 podría consolidarse como una de las producciones más impactantes de Netflix en los próximos años.

Tráiler de la serie El Eternauta en Netflix