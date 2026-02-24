En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Casa Rosada
Casa Rosada

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año y les da forma a las reformas que proyecta

Junto con Adorni y Karina Milei el Presidente convocó en la Casa Rosada a todos sus minutos para definir los temas de gestión. De esta reunión saldrán las casi 50 iniciativas que anunciará ante el Congreso este domingo 1 de marzo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei volvió a reunir al gabinete de ministros después de 2 meses de receso. Foto: Presidencia.

Javier Milei volvió a reunir al gabinete de ministros después de 2 meses de receso. Foto: Presidencia.

Javier Milei convocó este martes en la Casa Rosada a todo el Gabinete para definir los temas de gestión. De esta reunión, la primera del año después de casi dos meses de receso para la mayoría de los ministros, van a salir los casi 50 proyectos de reformas que el Presidente anunciará ante el Congreso este domingo 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias.

Leé también La decisión del Gobierno que afecta a otra empresa del dueño de Fate
la decision del gobierno que afecta a otra empresa del dueno de fate

Con asistencia perfecta de los ministros, Milei comenzó la reunión alrededor de las 9:30, encabezando la larga mesa del Salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa Rosada.

Se trata de la primera reunión de gabinete de Milei del año. La última había sido el 22 de diciembre en la residencia de Olivos para despedir el 2025, en tanto que el anterior encuentro de los ministros y el Presidente en la Casa Rosada fue el 26 de noviembre.

De esta reunión van a salir los proyectos de reformas que llevará cada ministerio para que, junto con el balance de gestión, Milei los presente el domingo a las 21 ante la Asamblea Legislativa.

Pasadas las 9 de la mañana comenzaron a llegar la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistían el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En esta oportunidad no fue convocada la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, quien sí forma parte de la denominada "mesa política" del Presidente.

Noticia en desarrollo

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Casa Rosada Gabinete
Notas relacionadas
Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados que se cobra ya
El Gobierno afina la estrategia para aprobar la reforma laboral, glaciares y el nuevo régimen penal Juvenil
Milei prepara una batería de anuncios para su discurso del 1° de marzo ante el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar