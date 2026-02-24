Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año y les da forma a las reformas que proyecta

Pasadas las 9 de la mañana comenzaron a llegar la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistían el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En esta oportunidad no fue convocada la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, quien sí forma parte de la denominada "mesa política" del Presidente.

Noticia en desarrollo