Furia total: El Polaco reaccionó con todo tras la acusación de infidelidad y reveló de quién era el misterioso pie

Vale recordar que recientemente El Polaco y Barby Silenzi pasaron unas espectaculares vacaciones en los parques de Disney junto a su pequeña hija, Abril. Allí se mostraron súper enamorados después de las incontables crisis que atravesaron en los últimos años, en la década que llevan juntos.

El Polaco

Cómo fueron las lujosas vacaciones de El Polaco y Barby Silenzi en Miami

Después de recorrer y divertirse en los parques de Disney, hacia fines de enero El Polaco y Barby Silenzi cambiaron de destino y armaron las valijas rumbo a Miami. La escapada tomó un giro distinto y, ya instalados en esa ciudad de Florida, el cantante decidió redoblar la apuesta con una propuesta bien top: alquilar un yate para disfrutar de una jornada a puro mar, sol y compañía cercana.

Con el océano como escenario y el clima acompañando, Ezequiel Cwirkaluk organizó un día especial junto a sus hijas: Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, y Abril, la hija de Barby. La travesía tuvo un tinte íntimo y familiar. También formaron parte del paseo su pareja y una amiga, en un plan relajado que el artista no dudó en compartir en sus redes sociales. Entre risas, abrazos y paisajes soñados, las postales no tardaron en cosechar reacciones.

Embed

Uno de los momentos que más conmovió fue el abrazo frente al mar entre El Polaco y su hija mayor. En la imagen, padre e hija se muestran cómplices y emocionados, con el horizonte de fondo. El músico acompañó esa foto con un mensaje cargado de sentimiento: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”. La devolución de Sol fue inmediata y tierna: “Te amoo, pa”.

El Polaco en Miami con su hija más grande

Ese intercambio dejó en evidencia el vínculo sólido que mantienen y el orgullo del cantante por ver cómo crece su primogénita, quien el año pasado terminó el secundario. La escena no pasó inadvertida para sus seguidores, que destacaron la conexión entre ambos.

Además, el referente de la cumbia publicó otra imagen junto a Barby Silenzi y Abril, disfrutando del paseo en alta mar y del sol de Miami. Con el yate como marco y todos sonrientes, cerró el álbum del día con una frase que resumió su estado de ánimo: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”. Un viaje que combinó lujo, familia y emoción en partes iguales.