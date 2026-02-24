En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
ANSES
Previsional

Bono de $600.000 de ANSES: el grupo que puede cobrarlo en un solo mes

La ANSES pagará en marzo un monto que puede rozar los $600.000 en un solo depósito a un grupo específico de beneficiarios. El total surge de la combinación de tres conceptos que se acreditan juntos si se cumplen todos los requisitos. Conocé quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite para no perderlo.

La ANSES confirmó que en marzo un grupo específico de familias podrá recibir un ingreso de casi $600.000 en un solo mes. El monto surge de la combinación de tres prestaciones: la Asignación por Adopción, el cobro mensual de la AUH y el pago del 20% retenido de la Libreta.

Se trata de un refuerzo excepcional que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y que se actualiza con el aumento del 2,9% por movilidad.

El monto de la Asignación por Adopción en marzo

Con la actualización, la Asignación por Adopción pasa a ser de $462.934.

Este pago se realiza por única vez y está destinado a las familias que hayan concretado legalmente la adopción de un niño, niña o adolescente.

El extra que eleva el total a casi $600.000

El monto final puede aumentar de forma significativa si la familia:

  • Cobra la AUH por ese hijo
  • Tiene presentada la Libreta AUH

En marzo los valores quedan así:

  • AUH mensual (80% neto): $106.250

  • 20% retenido acumulado (con Libreta presentada): eleva la asignación a $132.839

Total del combo

  • Asignación por Adopción: $462.934
  • AUH : $132.839
  • Monto total posible: $595.773
ANSES_Pago

Quiénes pueden acceder a este pago

El beneficio está dirigido a quienes:

  • Hayan finalizado el proceso legal de adopción

  • Cumplan con los requisitos de ingresos vigentes

  • Estén dentro de los grupos alcanzados por las APU

Incluye a:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Titulares del Fondo de Desempleo

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez

  • Jubilados y pensionados del SIPA

  • Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

Qué son las Asignaciones de Pago Único

Las APU son pagos que se otorgan una sola vez ante determinados eventos familiares:

  • Nacimiento

  • Adopción

  • Matrimonio

La Asignación por Adopción es la de mayor monto dentro de este grupo.

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción

Para iniciar el trámite hay que presentar:

  • DNI del adulto y del niño adoptado

  • CUIL / CUIT / CDI

  • Certificación negativa de ANSES

  • Recibo de sueldo o comprobante de haber

  • Testimonio de la sentencia de adopción

  • Nueva partida de nacimiento con la adopción registrada

  • Certificado de matrimonio (si corresponde)

Cómo hacer el trámite en ANSES

El pedido puede realizarse:

  • Online
  • A través de Mi ANSES, cargando la documentación requerida
  • Presencial
  • Con turno previo en una oficina del organismo

La Libreta AUH: la clave para cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta permite acceder al monto acumulado del año anterior.

Paso a paso para hacer el trámite online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

  • Ir a la sección Hijos → Libreta AUH

  • Verificar los datos faltantes

  • Generar el formulario

  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud

  • Sacar una foto clara del documento firmado

  • Subir la imagen nuevamente al sistema

Un ingreso que se cobra una sola vez

El pago de la Asignación por Adopción:

  • No es mensual

  • Se liquida por única vez

  • Se deposita en la cuenta donde se perciben las asignaciones

Por eso, la combinación con la AUH y el 20% retenido permite alcanzar en marzo un ingreso cercano a los $600.000.

Por qué marzo será un mes clave para estas familias

La actualización por movilidad y la posibilidad de cobrar los tres conceptos en simultáneo convierten a este beneficio en uno de los montos más altos del sistema de asignaciones familiares en 2026.

Para quienes cumplan con todos los requisitos y tengan la Libreta presentada, el impacto en el ingreso mensual será inmediato.

