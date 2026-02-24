Bono de $600.000 de ANSES: el grupo que puede cobrarlo en un solo mes

El extra que eleva el total a casi $600.000

El monto final puede aumentar de forma significativa si la familia:

Cobra la AUH por ese hijo

Tiene presentada la Libreta AUH

En marzo los valores quedan así:

AUH mensual (80% neto): $106.250

20% retenido acumulado (con Libreta presentada): eleva la asignación a $132.839

Total del combo

Asignación por Adopción: $462.934

AUH : $132.839

Monto total posible: $595.773

ANSES_Pago

Quiénes pueden acceder a este pago

El beneficio está dirigido a quienes:

Hayan finalizado el proceso legal de adopción

Cumplan con los requisitos de ingresos vigentes

Estén dentro de los grupos alcanzados por las APU

Incluye a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

Qué son las Asignaciones de Pago Único

Las APU son pagos que se otorgan una sola vez ante determinados eventos familiares:

Nacimiento

Adopción

Matrimonio

La Asignación por Adopción es la de mayor monto dentro de este grupo.

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción

Para iniciar el trámite hay que presentar:

DNI del adulto y del niño adoptado

CUIL / CUIT / CDI

Certificación negativa de ANSES

Recibo de sueldo o comprobante de haber

Testimonio de la sentencia de adopción

Nueva partida de nacimiento con la adopción registrada

Certificado de matrimonio (si corresponde)

Cómo hacer el trámite en ANSES

El pedido puede realizarse:

Online

A través de Mi ANSES , cargando la documentación requerida

, cargando la documentación requerida Presencial

Con turno previo en una oficina del organismo

La Libreta AUH: la clave para cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta permite acceder al monto acumulado del año anterior.

Paso a paso para hacer el trámite online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

Ir a la sección Hijos → Libreta AUH

Verificar los datos faltantes

Generar el formulario

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud

Sacar una foto clara del documento firmado

Subir la imagen nuevamente al sistema

Un ingreso que se cobra una sola vez

El pago de la Asignación por Adopción:

No es mensual

Se liquida por única vez

Se deposita en la cuenta donde se perciben las asignaciones

Por eso, la combinación con la AUH y el 20% retenido permite alcanzar en marzo un ingreso cercano a los $600.000.

Por qué marzo será un mes clave para estas familias

La actualización por movilidad y la posibilidad de cobrar los tres conceptos en simultáneo convierten a este beneficio en uno de los montos más altos del sistema de asignaciones familiares en 2026.

Para quienes cumplan con todos los requisitos y tengan la Libreta presentada, el impacto en el ingreso mensual será inmediato.