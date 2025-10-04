En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Carla Peterson
FICCIÓN NACIONAL

Netflix: Carla Peterson y Luciano Castro sorprenden con el estreno de la nueva serie de Sebastián Ortega

Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro protagonizan El tiempo puede esperar, la nueva serie de Netflix creada por Sebastián Ortega.

Netflix: Carla Peterson y Luciano Castro sorprenden con el estreno de la nueva serie de Sebastián Ortega. (Foto: archivo)

Netflix: Carla Peterson y Luciano Castro sorprenden con el estreno de la nueva serie de Sebastián Ortega. (Foto: archivo)

Una nueva serie argentina en Netflix está captando la atención de los fanáticos de las producciones nacionales. Bajo el título El tiempo puede esperar, esta es una historia donde el amor y el misterio se entrelazan de forma inesperada. Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro protagonizan la ficción.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos. (Foto: archivo)

La trama se adentra en la desaparición inexplicable de un joven en los años 90 y su regreso intacto tres décadas después, un reencuentro que pone a prueba no solo las leyes del tiempo, sino también las del corazón.

El rodaje comenzó en Buenos Aires y marca el regreso de Sebastián Ortega a la creación de ficciones originales para la plataforma, luego de su paso por producciones exitosas que marcaron la televisión argentina. La serie se propone explorar cómo el paso del tiempo puede afectar los vínculos, las emociones y la memoria, en una historia que promete conmover a distintas generaciones.

El tiempo puede esperar Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

Cómo será El tiempo puede esperar en Netflix

Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo.

En septiembre se confirmó que comenzó en Buenos Aires el rodaje de El tiempo puede esperar, una nueva serie hecha en Argentina de Netflix, producida por Underground, una división de NBC Universal Telemundo (creadores de Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse, y más recientemente En el barro). Creada por Sebastián Ortega -que a su vez es el director general-, cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

Una entretenida historia que explora el paso del tiempo, el amor, la amistad y la nostalgia, protagonizada por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

El tiempo puede esperar Netflix 1
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

El elenco con Carla Peterson y Luciano Castro

La serie cuenta con un elenco de primer nivel. Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro lideran la producción, aportando experiencia, frescura y una notable química frente a cámara. Peterson, una de las actrices más versátiles de la ficción argentina, vuelve a explorar un rol dramático cargado de matices.

Junto a ellos, participan figuras destacadas como Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal, quienes completan un reparto coral donde cada personaje tiene un papel clave en el entramado emocional y en el misterio central. También habrá apariciones especiales de Juan Leyrado y Verónica Llinás, dos nombres emblemáticos de la televisión nacional.

Además, se suman Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio, reforzando la presencia de talento joven y consolidado. Este equilibrio entre generaciones refuerza el tono de la serie, que justamente dialoga entre pasado y presente.

Luciano Castro y Carla Peterson

Sebastián Ortega y su nueva serie en Netflix

Detrás de cámaras, el nombre de Sebastián Ortega garantiza una mirada estética y narrativa única. El creador de éxitos como Lalola, Los exitosos Pells, Graduados y 100 días para enamorarse se une nuevamente a Netflix tras varios años de colaboración con otras plataformas.

La producción es una coproducción entre Netflix y Underground, la división de NBC Universal Telemundo que ha consolidado un sello de calidad en la ficción latinoamericana. Ortega comparte la creación y el guion con Alejandro Quesada, mientras que Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz asumen la dirección de los episodios. La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, figura clave de Underground y socio histórico de Ortega.

El equipo creativo busca ofrecer una historia que no solo emocione, sino que invite al espectador a reflexionar sobre la percepción del tiempo y las segundas oportunidades.

sebastián ortega 1.jpg

Cuándo se estrena El tiempo puede esperar en Netflix

Aunque Netflix aún no confirmó la fecha de estreno, todo indica que la serie se lanzará durante el primer semestre de 2026, momento en que la plataforma suele reforzar su catálogo con contenidos regionales.

Por el momento, el equipo de producción mantiene en reserva varios detalles sobre el desarrollo de la trama y el destino final de los personajes. Sin embargo, trascendió que cada episodio combinará líneas temporales distintas, lo que aportará un formato narrativo más cinematográfico que televisivo.

