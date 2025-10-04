En vivo Radio La Red
Pequeño J
Cárcel
Mientras se define su extradición

Pequeño J: las primeras imágenes en la cárcel de Perú tras conocerse su escalofriante perfil psicológico

El joven acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela fue trasladado a un penal en Cañete, departamento de Lima.

Pequeño J en el ingreso al penal de Cañete

Pequeño J en el ingreso al penal de Cañete, al sur de Lima en Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, fue ingresado este viernes a una cárcel en la ciudad peruana de Cañete, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras se define su extradición a la Argentina. El joven de 20 años es investigado por la Justicia bonaerense como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela.

Leé también El audio de "Pequeño J" en plena fuga: "Ando corrido, me tienen..."
El audio de Pequeño J en plena fuga. 

En las últimas horas, el Servicio Penitenciario Nacional de Perú difundió imágenes del momento en que Valverde Victoriano fue registrado en el penal: se lo ve firmando planillas, colocando sus huellas dactilares y siendo escoltado por guardias hasta la celda donde cumplirá la medida ordenada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz. Su captura se produjo el martes pasado en Pucusana, al sur de Lima.

pequeñoj

Además del traslado, en Perú se le realizaron pericias psicológicas que trazaron un inquietante perfil del acusado. Los especialistas concluyeron que presenta rasgos psicopáticos y antisociales, con marcada falta de empatía, tendencia narcisista y un fuerte grado de manipulación.

También remarcaron su agresividad, vinculada a un entorno en el que la violencia era vista como un método legítimo para resolver conflictos y consolidar liderazgo.

pequeñoj-carcel-peru

El informe señala cuatro características centrales:

  • Rasgos antisociales y psicopáticos, con baja empatía hacia las víctimas.

  • Conductas narcisistas, con necesidad de poder y control.

  • Agresividad, reforzada por experiencias tempranas de violencia.

  • Capacidad de manipulación, lo que le habría permitido escalar en el mundo narco sin exponerse directamente.

De acuerdo con la investigación en Argentina, “Pequeño J” habría sido el cerebro del triple crimen, aunque no participó de manera directa en las ejecuciones. Los fiscales sostienen que lideraba una red narco transnacional con operaciones en la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano bonaerense, delegando las acciones más violentas a otros integrantes de la organización.

pequeñoj-peru

Pese a estar señalado en múltiples hechos violentos, Valverde Victoriano no contaba con antecedentes penales, lo que según los fiscales se explica por su estrategia de no involucrarse de manera directa en los delitos.

En la primera audiencia en Lima, “Pequeño J” rechazó la extradición y afirmó ser inocente. Ante el juez, y acompañado de un defensor oficial, su abogado aseguró que en la Argentina “buscan encarcelarlo sin una investigación clara y precisa”. La estrategia de la defensa apunta a demorar el proceso y evitar un traslado inmediato a Buenos Aires.

