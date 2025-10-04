La película con José Coronado en Netflix que no para de sumar recomendaciones y es la más divertida

De qué trata "La familia perfecta" en Netflix

La trama de La familia perfecta parte de una situación aparentemente trivial: Lucía, una mujer de clase alta que siempre buscó mantener el control sobre su vida y su entorno, se enfrenta a la llegada de una nueva figura a su familia. Su hijo Pablo se enamora de Sara, una joven de origen humilde, espontánea y sin filtros, cuya familia rompe todos los moldes que Lucía considera apropiados.

Ese choque inicial entre las costumbres elegantes y las tradiciones populares da pie a una sucesión de situaciones tan absurdas como entrañables. En su intento por mantener las apariencias, Lucía se ve arrastrada a convivir con un entorno que desafía todo lo que creía correcto. Y es en esa convivencia donde la película da un giro inesperado: la protagonista empieza a reconocer sus propios prejuicios y a cuestionar la imagen perfecta que construyó durante años.

La película con José Coronado en Netflix logra, así, equilibrar la comedia de enredos con un mensaje más profundo sobre las diferencias sociales, la hipocresía y la necesidad de conectar con la autenticidad.

La familia perfecta Netflix 1.jpg

José Coronado arrasa en Netflix con "La familia perfecta"

En esta película, el actor madrileño se aleja de los personajes duros y enigmáticos por los que es conocido. Aquí interpreta a Miguel Martínez, un hombre sencillo, bonachón y algo caótico, que encarna los valores opuestos a la rigidez de Lucía. Su actuación, llena de matices y humor, aporta equilibrio a la historia y se convierte en uno de los mayores atractivos de la película.

La crítica española coincidió en destacar este cambio de registro. Coronado demuestra una versatilidad poco explorada y, al mismo tiempo, humaniza al personaje sin caer en la caricatura. Su presencia es clave para que la película mantenga el tono cómico sin perder credibilidad.

La familia perfecta Netflix 3

El elenco de la película con José Coronado en Netflix

Belén Rueda

José Coronado

Gonzalo de Castro

Pepa Aniorte

Carolina Yuste

Gonzalo Ramos

Jesús Vidal

Lalo Tenorio

María Hervás

Huichi Chiu

Arantxa Echevarría, la mirada detrás de la película

La directora Arantxa Echevarría, reconocida por títulos como Carmen y Lola, vuelve a explorar las tensiones de clase y los estereotipos desde un enfoque cercano y humano. Su sello se percibe en cada escena: situaciones cotidianas que se transforman en espejos sociales, personajes que crecen en medio del caos y una estética visual que combina elegancia y naturalidad.

La familia perfecta Netflix 2.jpg

Por qué es una de las comedias más vistas del momento

Los datos de audiencia confirman que esta película con José Coronado en Netflix es un fenómeno global. En España y Latinoamérica se mantiene desde hace semanas entre las más reproducidas del servicio. Parte de su éxito radica en que combina ingredientes que funcionan: una historia cercana, humor reconocible y actuaciones impecables.

La película también se beneficia de la tendencia actual de Netflix a promocionar producciones europeas con identidad local pero resonancia internacional. En un panorama saturado de thrillers y dramas oscuros, La familia perfecta ofrece un respiro emocional y una dosis de optimismo que muchos espectadores agradecen.

Tráiler de "La familia perfecta" en Netflix