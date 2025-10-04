En vivo Radio La Red
Política
Incidentes
Javier Milei
Tensión

Incidentes en Santa Fe obligaron a Javier Milei a suspender un acto: hay al menos 4 detenidos

Al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado tras los enfrentamientos ocurridos en el centro de Santa Fe durante la visita de Javier Milei a la provincia.

Al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado tras los enfrentamientos ocurridos en el centro de Santa Fe durante la visita del presidente Javier Milei. Militantes opositores desarmaron un gazebo de La Libertad Avanza y generaron un clima de tensión tanto en la peatonal San Martín como en las inmediaciones del hotel donde estuvo alojado el mandatario, quien tenía previsto para esta mañana una caminata de campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El acto proselisita, en efecto, quedó suspendido.

Milei arribó alrededor de las 10 al aeropuerto de Sauce Viejo para participar de un acto político junto a los candidatos de su partido. El evento central estaba programado para las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Desde temprano, vallados y cortes de tránsito afectaban varias cuadras del microcentro, mientras fuerzas de seguridad, coordinadas por la Casa Militar, Infantería y la Policía Federal, se desplegaban para garantizar la custodia presidencial en un escenario marcado por la tensión.

Tras los disturbios en la peatonal, donde el móvil de A24 fue agredido, varios manifestantes se dirigieron caminando hacia el Hotel Los Silos. Allí los momentos de tensión continuaron. Al salir la comitiva presidencial, los opositores lanzaron insultos a los vehículos que trasladaban al presidente e intentaron obstruir el paso de la caravana, lo que derivó en nuevos enfrentamientos. En ese marco, la Policía Federal detuvo al menos a cuatro personas.

La visita del mandatario, que luego emprendió su viaje rumbo a Paraná, se da en medio de la polémica por denuncias contra José Luis Espert, candidato libertario bonaerense, acusado de haber recibido en 2020 200.000 dólares de una empresa vinculada al empresario detenido por narcotráfico y lavado, Federico “Fred” Machado, lo que agregó un marco de tensión política a la jornada.

