Incidentes en Santa Fe obligaron a Javier Milei a suspender un acto: hay al menos 4 detenidos

Al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado tras los enfrentamientos ocurridos en el centro de Santa Fe durante la visita del presidente Javier Milei. Militantes opositores desarmaron un gazebo de La Libertad Avanza y generaron un clima de tensión tanto en la peatonal San Martín como en las inmediaciones del hotel donde estuvo alojado el mandatario, quien tenía previsto para esta mañana una caminata de campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El acto proselisita, en efecto, quedó suspendido.