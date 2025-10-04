Ivana Icardi destrozó nuevamente a Wanda Nara y bancó fuerte a China Suárez: "Con todas mis cuñadas excepto..."

Pero claro que eso apenas fue el comienzo. Porque acto seguido continuó: "Y aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo/entenderlo, al día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido".

"Van de abanderadas de los 'buenos comportamientos' y de lo que es 'bueno o malo', y viven criticando (¿eso no es de persona llena de odio?)", prosiguió en otro tramo de su primer extensísimo posteo al tiempo que argumentó su simpatía por la actual pareja de su famoso hermano: "Ah y la China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación".

Así pues, en un segundo descargo emprendió nuevamente contra Wanda, aunque siempre sin mencionarla. "Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso a las personas con el ego superlativo les molesta. Necesitan estar rodeado de sirvientes o gente que les siga inflando el ego", expresó en medio de su verborragia.

Tras ello, se dirigió entonces a la catarata de usuarios que la atacaron por su simple comentario virtual a la China, y les hizo saber: "Sé quién soy, así que los insultos se los pueden ahorrar, porque ni siquiera me conocen, ni qué he logrado en la vida, o cuáles son mis luchas diarias".

"Son tan vacías de espíritu que creen que ser exitosa es ser millonario, ganar premios o todo lo relacionado con lo material", arremetió para en un tercer posteo dejarle bien en claro sus prioridades en la vida. "Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona", concluyó tajante.

Descargo Ivana Icardi

Cuál es el trasfondo del feroz enfrentamiento entre Ivana Icardi y Wanda Nara

El enfrentamiento entre Ivana Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos. La disputa tiene como fondo los problemas familiares y judiciales relacionados con Mauro Icardi y sus hijas. Ivana acusa a Wanda de entorpecer la relación de su hermano con las niñas y la calificó de “impresentable”, especialmente por no cumplir con las decisiones judiciales que permiten a Mauro pasar tiempo con ellas.

El conflicto escaló hasta episodios que involucraron intervención policial y del SAME en el Chateau Libertador, reflejando la tensión entre ambas. Ivana también criticó a Wanda por su forma de manejar la familia y la llamó “come billeteras profesional”, acusándola de separar a los hermanos Icardi y de generar enfrentamientos mediáticos.

Ivana Icardi y Wanda Nara

Desde que Mauro comenzó su relación con Eugenia “La China” Suárez, Ivana se posicionó a favor de ella y en contra de Wanda, aumentando la rivalidad. Además, denunció públicamente el hostigamiento de las fans de Wanda.