Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es su mejor película

La película se inicia con una conversación sincera: la pareja se da cuenta de que su relación, aunque tranquila, ya no los entusiasma. Deciden separarse, no por odio ni infidelidad, sino por curiosidad. Quieren descubrir cómo se siente volver a empezar después de los 50. Y es justamente esa decisión la que le da a la historia su tono único.

Lo que sigue es una sucesión de encuentros, desilusiones y reflexiones. Marcos y Ana intentan adaptarse a la soltería, conocer nuevas personas y disfrutar de su libertad recién recuperada. Pero pronto se dan cuenta de que la independencia no siempre significa felicidad. A medida que atraviesan distintas experiencias, comienzan a cuestionar qué significa realmente amar y si acaso el amor puede renacer cuando ya parecía terminado.

La química entre Ricardo Darín y Mercedes Morán

La fuerza de El amor menos pensado reside, sin duda, en las interpretaciones de Ricardo Darín y Mercedes Morán. Ambos logran construir personajes cercanos, verosímiles, con los que el espectador puede identificarse fácilmente. Su complicidad en pantalla transmite ternura y verdad, sin caer en clichés románticos.

Darín, acostumbrado a papeles intensos y dramáticos, despliega aquí su costado más ligero y encantador. Interpreta a Marcos con una mezcla de ironía, duda y sensibilidad. Morán, por su parte, brilla en cada escena, dotando a Ana de una fortaleza emocional que se combina con momentos de vulnerabilidad. Juntos logran que la historia fluya con naturalidad, sin artificios.

El humor aparece en los lugares más inesperados: en las citas incómodas, en las charlas con amigos, en los silencios compartidos. La película nunca se burla de sus protagonistas, sino que los acompaña con empatía. Esa mirada compasiva y madura es la que la diferencia de otras comedias románticas más tradicionales.

El elenco de "El amor menos pensado"

Ricardo Darín

Mercedes Morán

Claudia Fontán

Luis Rubio

Andrea Pietra

Por qué está arrasando otra vez en Netflix

Aunque fue estrenada hace varios años, El amor menos pensado se encuentra nuevamente entre las tendencias de Netflix Argentina. El fenómeno no sorprende: en tiempos donde abundan las producciones aceleradas y las historias efímeras, esta película ofrece algo distinto.

Su ritmo pausado, su elegancia estética y su honestidad emocional conquistan a nuevas generaciones que quizás no la habían visto en cines. Además, el atractivo de ver a Ricardo Darín (uno de los actores más admirados de Latinoamérica) siempre garantiza un interés renovado.

Por qué ver "El amor menos pensado" en Netflix

Si todavía te preguntás qué ver en Netflix, El amor menos pensado es una opción imperdible. Está disponible en el catálogo argentino de la plataforma, lista para disfrutar en cualquier momento del fin de semana.

Con una duración de 136 minutos, la película ofrece una experiencia envolvente, perfecta para quienes buscan algo más que una simple historia romántica. Es ideal para ver en pareja o en solitario, con una copa de vino y ganas de reflexionar sobre las vueltas del amor.

