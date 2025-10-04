En vivo Radio La Red
Ricardo Darín
Netflix
CINE NACIONAL

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es su mejor película

Ricardo Darín protagoniza una comedia romántica argentina que se volvió furor. Si no sabés qué ver en Netflix, esta película es la más elegida.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es su mejor película. (Foto: archivo)

Qué ver en Netflix se ha convertido en una pregunta cotidiana. Sin embargo, entre tantas opciones, hay una película argentina que está conquistando a todos. Se trata de "El amor menos pensado", la comedia romántica protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán que se ha vuelto una de las preferidas del catálogo.

Dirigida por Juan Vera y estrenada en 2018, esta película vuelve a ocupar un lugar destacado en la plataforma, colándose entre los títulos más vistos de Netflix Argentina. Lo que parecía una historia simple sobre una pareja de larga data se transforma, con sutileza y humor, en un retrato profundo sobre el paso del tiempo, los vínculos y la búsqueda de sentido cuando el amor parece haberse agotado.

De qué trata "El amor menos pensado" en Netflix

En El amor menos pensado, Marcos (interpretado por Darín) y Ana (Mercedes Morán) llevan 25 años de matrimonio. Han construido una vida juntos, sólida y aparentemente feliz. Pero todo cambia cuando su hijo se marcha al extranjero para estudiar. Esa partida marca el inicio de una silenciosa crisis existencial. Sin peleas ni resentimientos, ambos descubren que la rutina los ha alejado y que, quizás, ya no saben quiénes son fuera del rol de padres.

El Amor Menos Pensado Netflix 2

La película se inicia con una conversación sincera: la pareja se da cuenta de que su relación, aunque tranquila, ya no los entusiasma. Deciden separarse, no por odio ni infidelidad, sino por curiosidad. Quieren descubrir cómo se siente volver a empezar después de los 50. Y es justamente esa decisión la que le da a la historia su tono único.

Lo que sigue es una sucesión de encuentros, desilusiones y reflexiones. Marcos y Ana intentan adaptarse a la soltería, conocer nuevas personas y disfrutar de su libertad recién recuperada. Pero pronto se dan cuenta de que la independencia no siempre significa felicidad. A medida que atraviesan distintas experiencias, comienzan a cuestionar qué significa realmente amar y si acaso el amor puede renacer cuando ya parecía terminado.

el amor menos pensado ricardo darin netflix.jpg

La química entre Ricardo Darín y Mercedes Morán

La fuerza de El amor menos pensado reside, sin duda, en las interpretaciones de Ricardo Darín y Mercedes Morán. Ambos logran construir personajes cercanos, verosímiles, con los que el espectador puede identificarse fácilmente. Su complicidad en pantalla transmite ternura y verdad, sin caer en clichés románticos.

Darín, acostumbrado a papeles intensos y dramáticos, despliega aquí su costado más ligero y encantador. Interpreta a Marcos con una mezcla de ironía, duda y sensibilidad. Morán, por su parte, brilla en cada escena, dotando a Ana de una fortaleza emocional que se combina con momentos de vulnerabilidad. Juntos logran que la historia fluya con naturalidad, sin artificios.

El Amor Menos Pensado Netflix 1

El humor aparece en los lugares más inesperados: en las citas incómodas, en las charlas con amigos, en los silencios compartidos. La película nunca se burla de sus protagonistas, sino que los acompaña con empatía. Esa mirada compasiva y madura es la que la diferencia de otras comedias románticas más tradicionales.

El elenco de "El amor menos pensado"

  • Ricardo Darín
  • Mercedes Morán
  • Claudia Fontán
  • Luis Rubio
  • Andrea Pietra
El amor menos pensado 1.jpg

Por qué está arrasando otra vez en Netflix

Aunque fue estrenada hace varios años, El amor menos pensado se encuentra nuevamente entre las tendencias de Netflix Argentina. El fenómeno no sorprende: en tiempos donde abundan las producciones aceleradas y las historias efímeras, esta película ofrece algo distinto.

Su ritmo pausado, su elegancia estética y su honestidad emocional conquistan a nuevas generaciones que quizás no la habían visto en cines. Además, el atractivo de ver a Ricardo Darín (uno de los actores más admirados de Latinoamérica) siempre garantiza un interés renovado.

El amor menos pensado 1.jpg

Por qué ver "El amor menos pensado" en Netflix

Si todavía te preguntás qué ver en Netflix, El amor menos pensado es una opción imperdible. Está disponible en el catálogo argentino de la plataforma, lista para disfrutar en cualquier momento del fin de semana.

Con una duración de 136 minutos, la película ofrece una experiencia envolvente, perfecta para quienes buscan algo más que una simple historia romántica. Es ideal para ver en pareja o en solitario, con una copa de vino y ganas de reflexionar sobre las vueltas del amor.

Tráiler de "El amor menos pensado" en Netflix

