Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos

De qué trata Animal en Netflix

La trama de Animal se centra en Antón (Luis Zahera), un veterinario que ha dedicado su vida a trabajar en la Galicia profunda. Sin embargo, la crisis en el mundo rural le golpea de lleno: sus clientes ya no pueden pagarle y su negocio comienza a desplomarse.

En medio de esa situación, su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) aparece como tabla de salvación. Ella dirige una boutique de mascotas en la ciudad y le ofrece un puesto en su negocio. Para Antón, acostumbrado a granjas y ganado, entrar en un espacio colorido y optimista repleto de perros mimados, peluquerías caninas y dueños caprichosos se convierte en un reto casi imposible.

El contraste entre ambos mundos es el corazón de la serie: un hombre rudo, formado en el trato con animales de campo, que debe enfrentarse a un entorno completamente ajeno. El resultado promete escenas llenas de humor, choque cultural y también de ternura.

Animal salvaje Netflix 2.jpg

Luis Zahera: de Entrevías a un nuevo universo en Animal

El nombre de Luis Zahera es sinónimo de intensidad interpretativa. Tras destacar en títulos como As bestas (2022) y colaborar en series como Vivir sin permiso, el actor gallego regresa ahora con un personaje diseñado a su medida. Animal en Netflix lo coloca en el centro de una historia que, aunque parece sencilla, se convierte en un viaje complejo sobre la adaptación y la supervivencia personal.

Aitor Gabilondo, responsable del éxito de Entrevías, decidió trasladar parte de su experiencia en ficciones urbanas a un entorno mucho más íntimo y rural. En esta ocasión, el guion lleva al espectador a Galicia, un escenario cargado de tradición, belleza natural y, al mismo tiempo, dificultades para quienes dependen del campo.

Animal Netflix 1

El elenco de Animal con Luis Zahera

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Antonio Durán 'Morris'

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Pena

Animal salvaje Netflix 1.jpg

La Galicia rural como personaje invisible

Uno de los puntos más interesantes de Animal en Netflix es que Galicia no es solo un escenario: se convierte en un personaje en sí mismo. Los paisajes verdes, la dureza de la vida en el campo y las tradiciones locales aportan un aire único.

Antón, como veterinario, representa la resistencia de una forma de vida que poco a poco se apaga. Su paso a un entorno de boutique y mascotas de lujo es, en el fondo, una metáfora sobre el cambio social que vive España en la actualidad.

Animal salvaje Netflix 3.jpg

Cuándo se estrena Animal en Netflix

La serie se estrenó este viernes 3 de octubre. Netflix ya confirmó que será uno de los títulos fuertes de la plataforma en primavera, en un catálogo que busca equilibrar producciones internacionales con ficciones locales de gran potencial.

La campaña de promoción ha presentado a Luis Zahera como un protagonista inesperado en una historia que combina humor y drama con un trasfondo social muy claro. Todo indica que la plataforma confía en que la serie tenga un largo recorrido tanto en España como fuera de ella.

Tráiler de la serie Animal en Netflix