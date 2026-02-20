En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado arrasa en Netflix con la miniserie española más vista y apenas tiene 8 capítulos

Esta serie corta con José Coronado regresó al Top 10 de Netflix y confirmó por qué sigue siendo una de las ficciones más adictivas del catálogo.

José Coronado arrasa en Netflix con la miniserie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la miniserie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

El inocente volvió a convertirse en una de las series más comentadas de Netflix. La ficción española de ocho capítulos protagonizada por José Coronado y Mario Casas recuperó fuerza tras el éxito de otros títulos del actor. Basada en una de las novelas más aclamadas de Harlan Coben, la producción se consolidó como un thriller imprescindible para quienes buscan misterio, tensión y giros inesperados.

Leé también Netflix: Leonardo Sbaraglia y Penélope Cruz brillan en la mejor película basada en hechos reales
Netflix: Leonardo Sbaraglia y Penélope Cruz brillan en la mejor película basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Cuando parecía que el catálogo de Netflix avanzaba hacia nuevos estrenos, El inocente reapareció entre las tendencias. La combinación de suspense, drama y secretos familiares volvió a conectar con una audiencia que busca historias cerradas, intensas y sin relleno innecesario.

El proyecto unió a Coben con Oriol Paulo, responsable de thrillers como Durante la tormenta, Contratiempo y El cuerpo. La colaboración dio como resultado una adaptación fiel en espíritu, pero con identidad propia.

El inocente Netflix 1

De qué trata El inocente en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

La trama arrancó con una pelea aparentemente trivial. Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, era un estudiante de Derecho que intentó defender a su hermano durante una discusión en un bar. El tribunal lo condenó a cuatro años por homicidio imprudente. Cumplió su pena. Salió dispuesto a reconstruir su vida. Pero el pasado no desapareció.

Durante su estancia en prisión, Mateo cambió. Se endureció. Guardó secretos. Y cuando por fin recuperó la libertad, intentó empezar de cero junto a Olivia Costa, interpretada por Aura Garrido. Se casaron. Planearon un futuro. Ella quedó embarazada.

El inocente Netflix 1

Mientras Olivia se encontraba de viaje por trabajo, Mateo recibió una comunicación desde el móvil de su esposa que lo descolocó por completo. A partir de ese momento, la narrativa se aceleró y cada episodio añadió una nueva capa de misterio. La serie construyó su tensión sobre preguntas constantes: ¿Quién dice la verdad? ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Puede alguien escapar de su pasado?

José Coronado arrasa en Netflix con El inocente

Uno de los grandes atractivos de El inocente fue la presencia de José Coronado. El actor interpretó a Teo Aguilar, un agente de la Unidad de Delitos Especiales con un pasado complejo y decisiones cuestionables.

Su personaje investigó un caso que parecía no tener relación con Mateo, pero que terminó siendo clave en la resolución final. Coronado aportó gravedad, contención y una ambigüedad moral que elevó la historia.

El inocente Netflix 2

El enfrentamiento indirecto entre el personaje de Coronado y el de Casas sostuvo buena parte de la tensión dramática. Dos hombres marcados por errores pasados. Dos trayectorias que terminaron cruzándose.

Cuántos capítulos tiene El inocente en Netflix

En plena era de las series extensas, El inocente apostó por la concisión. Ocho episodios. Una historia cerrada. Sin temporadas adicionales.

Esa fórmula funcionó. El espectador pudo consumir la serie en un fin de semana. Cada final de capítulo planteó una nueva incógnita. Cada revelación cambió el tablero.

El inocente Netflix 3

El uso de flashbacks permitió comprender las motivaciones de los personajes. La ambientación urbana aportó realismo. Y la música reforzó la sensación de amenaza constante.

El elenco de la serie con José Coronado

  • Mario Casas
  • Alexandra Jiménez
  • Aura Garrido
  • Jose Coronado
  • Juana Acosta
  • Susi Sánchez
  • Ana Wagener
  • Gonzalo de Castro
  • Martina Gusmán
  • Xavi Sáez
El inocente Netflix 1

Por qué volvió a ser tendencia en 2026

El algoritmo de Netflix premió el interés renovado tras el éxito de otros títulos vinculados a su reparto. El público buscó más historias intensas. Y encontró una serie que ya estaba disponible, lista para ser redescubierta.

El contexto también influyó. En un panorama saturado de propuestas, las ficciones cerradas ganaron atractivo. El espectador quiso historias completas. Sin esperas. Sin cancelaciones inesperadas. El inocente ofreció exactamente eso.

Tráiler oficial de la miniserie El inocente en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix El Inocente Mario Casas Serie
Notas relacionadas
Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina
Furor en Netflix por el estreno de "Peaky Blinders: el hombre inmortal", la nueva película
José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y es un fenómeno mundial

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar