José Coronado arrasa en Netflix con la miniserie española más vista y apenas tiene 8 capítulos

La trama arrancó con una pelea aparentemente trivial. Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, era un estudiante de Derecho que intentó defender a su hermano durante una discusión en un bar. El tribunal lo condenó a cuatro años por homicidio imprudente. Cumplió su pena. Salió dispuesto a reconstruir su vida. Pero el pasado no desapareció.

Durante su estancia en prisión, Mateo cambió. Se endureció. Guardó secretos. Y cuando por fin recuperó la libertad, intentó empezar de cero junto a Olivia Costa, interpretada por Aura Garrido. Se casaron. Planearon un futuro. Ella quedó embarazada.

El inocente Netflix 1

Mientras Olivia se encontraba de viaje por trabajo, Mateo recibió una comunicación desde el móvil de su esposa que lo descolocó por completo. A partir de ese momento, la narrativa se aceleró y cada episodio añadió una nueva capa de misterio. La serie construyó su tensión sobre preguntas constantes: ¿Quién dice la verdad? ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Puede alguien escapar de su pasado?

José Coronado arrasa en Netflix con El inocente

Uno de los grandes atractivos de El inocente fue la presencia de José Coronado. El actor interpretó a Teo Aguilar, un agente de la Unidad de Delitos Especiales con un pasado complejo y decisiones cuestionables.

Su personaje investigó un caso que parecía no tener relación con Mateo, pero que terminó siendo clave en la resolución final. Coronado aportó gravedad, contención y una ambigüedad moral que elevó la historia.

El enfrentamiento indirecto entre el personaje de Coronado y el de Casas sostuvo buena parte de la tensión dramática. Dos hombres marcados por errores pasados. Dos trayectorias que terminaron cruzándose.

Cuántos capítulos tiene El inocente en Netflix

En plena era de las series extensas, El inocente apostó por la concisión. Ocho episodios. Una historia cerrada. Sin temporadas adicionales.

Esa fórmula funcionó. El espectador pudo consumir la serie en un fin de semana. Cada final de capítulo planteó una nueva incógnita. Cada revelación cambió el tablero.

El uso de flashbacks permitió comprender las motivaciones de los personajes. La ambientación urbana aportó realismo. Y la música reforzó la sensación de amenaza constante.

El elenco de la serie con José Coronado

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

Jose Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

Por qué volvió a ser tendencia en 2026

El algoritmo de Netflix premió el interés renovado tras el éxito de otros títulos vinculados a su reparto. El público buscó más historias intensas. Y encontró una serie que ya estaba disponible, lista para ser redescubierta.

El contexto también influyó. En un panorama saturado de propuestas, las ficciones cerradas ganaron atractivo. El espectador quiso historias completas. Sin esperas. Sin cancelaciones inesperadas. El inocente ofreció exactamente eso.

