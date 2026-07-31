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El tierno video de Tamara Báez con la reacción de Jamaica al enterarse que tendrá un hermano

Tamara Báez mostró las imágenes del momento en que le anunciaba a su hija Jamaica que estaba embarazada de su pareja Thiago Martínez.

31 jul 2026, 14:00
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El tierno video de Tamara Báez con la reacción de Jamaica al enterarse que tendrá un hermano

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Tamara Báez y Thiago Martínez compartieron la noticia más feliz juntos: tendrán su primer bebé. Así lo anunciaron hace unos días a través de un emotivo video en redes cuando circulban en un auto con gorras que daban indicios claros de la linda noticia que se venía con las palabras: "mamá", "papá" y "hermana mayor".

En medio de la alegría que transita la familia, la influencer mostró otro imporante momento que jamás olvidará: cuando le contó a su hija Jamaica que será hermana mayor ya que está embarazada.

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Y lo hizo de una manera particular cuando la niña, fruto de su relación con el cantante L-Gante, abrió una caja especialmente preparada con escarpines, golosinas y el test de embarazo acompañado de una remera color blanco con la leyenda "Voy en camino hermanita esperame para jugar mucho".

Al descubrir la remera, la niña posó feliz enterándose la emocionante novedad: "Así se enteró Jami la noticia más linda es chiquita ella y vergonzosa cuando la graban. Vas a ser la mejor hermana mayor te amo hija soy muy feliz de que vas q tener un compañerito/a", precisó Tamara Báez en su posteo sin confirmar aún el sexo del bebé en camino.

Por su parte, Thiago Martínez también tuvo palabras a pura emoción para la hija de su pareja: "Desde que entraste en mi vida, ocupaste un lugar muy especial en mi corazón te quiero mucho princesitami sueño es que este bebé venga a unirnos todavía más y que juntos construyamos recuerdos llenos de amor y estoy seguro que vas a hacer la mejor hermanita".

El romántico gesto de Thiago Martínez que dio indicios del embarazo de Tamara Báez

En medio de los festejos por su cumpleaños, Tamara Báez compartió varias imágenes en su cuenta oficial de Instagram para mostrar los detalles de la decoración rosa y los costosos obsequios que recibió.

En ese sentido, el rumor de embarazo comenzó a correr con fuerza entre sus seguidores de redes por una reciente foto en particular en la que Thiago Martínez le sostiene la panza con ternura mientras se dan un beso, en un gesto clásico que suele utilizarse en el mundo de la farándula para anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

"Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños", describió la influencer en su publicación lo que activó aún más los comentarios de su seguidores sobre un posible embarazo que luego se terminó confirmando.

     

 

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