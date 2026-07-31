El tierno video de Tamara Báez con la reacción de Jamaica al enterarse que tendrá un hermano

Por su parte, Thiago Martínez también tuvo palabras a pura emoción para la hija de su pareja: "Desde que entraste en mi vida, ocupaste un lugar muy especial en mi corazón te quiero mucho princesitami sueño es que este bebé venga a unirnos todavía más y que juntos construyamos recuerdos llenos de amor y estoy seguro que vas a hacer la mejor hermanita".

El romántico gesto de Thiago Martínez que dio indicios del embarazo de Tamara Báez

En medio de los festejos por su cumpleaños, Tamara Báez compartió varias imágenes en su cuenta oficial de Instagram para mostrar los detalles de la decoración rosa y los costosos obsequios que recibió.

En ese sentido, el rumor de embarazo comenzó a correr con fuerza entre sus seguidores de redes por una reciente foto en particular en la que Thiago Martínez le sostiene la panza con ternura mientras se dan un beso, en un gesto clásico que suele utilizarse en el mundo de la farándula para anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

"Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños", describió la influencer en su publicación lo que activó aún más los comentarios de su seguidores sobre un posible embarazo que luego se terminó confirmando.