Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá.

Mientras se especulaba con que el rosarino había dejado de seguir a Luzu y a Nico, el capitán reaccionó a un divertido clip que se viralizó esta semana en Nadie Dice Nada, el programa del conductor, donde el equipo hace de actores de doblaje con un guión ficticio. Entre los millones de vistas del video, apareció un "me gusta" de Messi, algo que no sucedía desde que estalló el escándalo con Florencia Peña.

La cuenta @cmdeluzu compartió una captura del like y lo destacó en redes. Fue una señal de que, tal como había planteado Occhiato —quien sostuvo que la pelea con el capitán fue más un invento de los medios—, el ídolo sigue bancando tanto al conductor como al canal.

¿Qué dijo Nico Occhiato de la demanda que desistió de hacer Flor Peña contra Luzu?

Nico Occhiato rompió el silencio en DDM (América TV) sobre la salida de Florencia Peña de Luzu TV y descartó de plano un conflicto legal con la actriz: "No vamos a ir a juicio", afirmó, pese a que Peña le reclama al canal una indemnización de 750 millones de pesos por daños y perjuicios tras su desvinculación, originada en la fake news que difundió sobre la muerte de Jorge Messi. El conductor también remarcó que con Flor y Marley "terminó todo en buenos términos", aunque fue categórico al asegurar que El show del verano no vuelve, y dejó abierta la duda sobre si volvería a trabajar con ellos en el futuro.