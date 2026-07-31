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Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá

Messi reveló cómo quedó la relación con Nico Occhiato tras el escándalo con Flor Peña por la noticia falsa sobre la muerte de su papá.

31 jul 2026, 15:00
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Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá.

Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá.

Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá.

Messi dejó en claro cómo quedó todo con Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña en Luzu sobre su papá.

La fake news de Florencia Peña sobre la salud del papá de Lionel Messi generó un fuerte revuelo en pleno Mundial 2026. La actriz comunicó en su programa de Luzu TV que Jorge Messi había fallecido, algo que minutos después la propia familia del capitán de la Selección desmintió. El error le costó caro: la conductora fue desplazada del ciclo por decisión de Nico Occhiato, creador del canal, y se desató una ola de críticas hacia ella.

En ese momento se llegó a decir que el vínculo entre Occhiato y Messi se había quebrado, ya que la familia del rosarino no tomó nada bien la información falsa. Nico, que estaba en Miami cubriendo el Mundial con su canal, contó luego que se había contactado con Leo para pedirle disculpas por el error, aunque nunca reveló los detalles de esa charla. Según explicó, la situación quedó aclarada y sin rencores: de hecho, el conductor estuvo presente en los encuentros de la Selección durante el torneo.

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Además, tras el escándalo se abrió otra trama paralela entre Peña y Occhiato: la actriz habría avanzado con una demanda millonaria contra el dueño de Luzu, que finalmente no prosperó en la Justicia pero habría terminado en un arreglo entre ambos, aunque por ahora ella no volvería al canal.

Después de los intensos días que dejó el Mundial, con una Selección que hizo un gran torneo pese a caer en la final ante España, Messi reapareció en sus redes con un guiño hacia Occhiato que pocos esperaban.

Mientras se especulaba con que el rosarino había dejado de seguir a Luzu y a Nico, el capitán reaccionó a un divertido clip que se viralizó esta semana en Nadie Dice Nada, el programa del conductor, donde el equipo hace de actores de doblaje con un guión ficticio. Entre los millones de vistas del video, apareció un "me gusta" de Messi, algo que no sucedía desde que estalló el escándalo con Florencia Peña.

La cuenta @cmdeluzu compartió una captura del like y lo destacó en redes. Fue una señal de que, tal como había planteado Occhiato —quien sostuvo que la pelea con el capitán fue más un invento de los medios—, el ídolo sigue bancando tanto al conductor como al canal.

¿Qué dijo Nico Occhiato de la demanda que desistió de hacer Flor Peña contra Luzu?

Nico Occhiato rompió el silencio en DDM (América TV) sobre la salida de Florencia Peña de Luzu TV y descartó de plano un conflicto legal con la actriz: "No vamos a ir a juicio", afirmó, pese a que Peña le reclama al canal una indemnización de 750 millones de pesos por daños y perjuicios tras su desvinculación, originada en la fake news que difundió sobre la muerte de Jorge Messi. El conductor también remarcó que con Flor y Marley "terminó todo en buenos términos", aunque fue categórico al asegurar que El show del verano no vuelve, y dejó abierta la duda sobre si volvería a trabajar con ellos en el futuro.

     

 

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