Riquelme habló tras el retiro de Messi de la Selección Argentina y explicó por qué no quiere verlo en el fútbol argentino: "Mejor que..."

Cómo es la relación personal entre Juan Román Riquelme y Lionel Messi

El vínculo entre ambas figuras trasciende el paso del tiempo y tuvo uno de sus hitos públicos en 2023, cuando el astro estuvo presente en el partido de despedida del ídolo xeneize en La Bombonera. Sobre el contacto diario que sostienen, el directivo detalló: "Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso es único. El cariño, el respeto que nos tenemos es lo más grande".

Finalmente, el presidente de la entidad boquense reflexionó sobre el privilegio que significó para el país haber contado con dos figuras de dimensión planetaria a lo largo de su historia. "Todo el tiempo te voy a repetir lo mismo, yo no sé si vamos a volver a tener la suerte de tener un jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no iba a pasar nunca más y pasó otro igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos. Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera", concluyó.