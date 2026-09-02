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Riquelme habló tras el retiro de Messi de la Selección Argentina y explicó por qué no quiere verlo en el fútbol argentino: "Mejor que..."

Juan Román Riquelme elogió a Messi tras su retiro de la Selección Argentina y explicó por qué considera mejor que siga jugando en Estados Unidos.

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Riquelme habló tras el retiro de Messi de la Selección Argentina y explicó por qué no quiere verlo en el fútbol argentino: Mejor que...

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando repercusiones de máxima jerarquía en el ambiente del fútbol. En diálogo con TyC Sports, Juan Román Riquelme se refirió al fin del ciclo de la Pulga con la camiseta albiceleste, elogió de manera contundente la carrera de su excompañero y profundizó sobre las razones por las cuales considera que lo más conveniente sería que el astro rosarino no desembarque en el fútbol local.

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El presidente de Boca Juniors, quien compartió vestuario en el seleccionado nacional con el capitán entre 2005 y 2009 —período en el que conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008—, puso el foco en la gratitud hacia el atacante: "Creo que hay que agradecerle, mucho más. ¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos. Sin dudas, no sé si será el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años, es increíble".

Por qué Juan Román Riquelme prefiere que Lionel Messi continúe su carrera en Estados Unidos

Al momento de evaluar los pasos futuros de la Pulga tras su salida del conjunto nacional, el mandatario xeneize fue contundente respecto a la conveniencia de que permanezca en la MLS y no intente una etapa en la liga argentina. "Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino", argumentó Román.

El máximo dirigente del club de la Ribera valoró el esfuerzo del rosarino durante sus años en la Albiceleste y la recompensa obtenida al final del camino: "Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo. El de arriba fue justo con él y eso es maravilloso. Ahora a darle cariño, darle amor -que es lo que se merece- y agradecerle por todo lo que ha hecho por el fútbol argentino y el fútbol en sí".

Cómo es la relación personal entre Juan Román Riquelme y Lionel Messi

El vínculo entre ambas figuras trasciende el paso del tiempo y tuvo uno de sus hitos públicos en 2023, cuando el astro estuvo presente en el partido de despedida del ídolo xeneize en La Bombonera. Sobre el contacto diario que sostienen, el directivo detalló: "Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso es único. El cariño, el respeto que nos tenemos es lo más grande".

Finalmente, el presidente de la entidad boquense reflexionó sobre el privilegio que significó para el país haber contado con dos figuras de dimensión planetaria a lo largo de su historia. "Todo el tiempo te voy a repetir lo mismo, yo no sé si vamos a volver a tener la suerte de tener un jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no iba a pasar nunca más y pasó otro igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos. Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera", concluyó.

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