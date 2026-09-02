El dato que explica por qué la mamá de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

“A mí me contaron que los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá de Tini se enfermó, cambió todo. Hoy, si se muere Ale, el 85 por ciento es de Mariana y un 15% de los hijos cuando es Tini la que labura, y ahí es cuando empieza todo el conflicto”, reveló.

La panelista también aclaró que no interpretaba necesariamente estas decisiones como una maniobra con malas intenciones por parte de los padres de Tini. En ese sentido, Majo Martino intervino con una pregunta directa: “¿De qué tienen miedo? ¿De que ella tenga las cosas a su nombre? ¿No la creen capaz?”.

Ante ese planteo, Yanina respondió: “A ver, no son chorros. Yo creo que creen que son los mejores”. Y relacionó esta situación con los comentarios que, según contó, existen dentro de la familia sobre la manera en que Rodrigo De Paul administra su dinero.

“¿Viste es lo que vos te cuentan que para ellos Rodrigo De Paul gasta mucho? Bueno, por ahí para los otros ellos son dos miserables. Uno tiene derecho a vivir y gastar la guita como quiere”, sostuvo.

Por último, la conductora recordó declaraciones anteriores de Tini Stoessel relacionadas con la manera en que manejaba su dinero. “¿Viste que en que las notas, ella decía ‘nunca tuve plata para un peaje, nunca tuve dinero en efectivo’?”, señaló.

Según Yanina, la cantante tenía una única tarjeta de crédito con un límite determinado y no contaba con un manejo directo de sus ingresos. También puso como ejemplo la vivienda de Tini: cuando la artista quiso tener su propia casa, sus padres compraron un terreno y construyeron la propiedad, aunque ella no habría participado de esas decisiones.

“La controlaban, pero nunca tuvo manejo. Cuando Tini quiso su casa, le compraron un terreno y le construyeron la casa, pero ella no eligió ni el terreno ni la casa”, concluyó.

Cuál es el doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres

La relación de Tini Stoessel con sus padres, Alejandro y Mariana Muzlera, atraviesa una etapa de gran tensión luego del conflicto económico que salió a la luz semanas atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron versiones que indicarían que el enfrentamiento familiar tendría otras aristas.

En las últimas horas, Connie Ansaldi reveló en LAM (América TV) un dato sobre el vínculo entre la cantante y sus padres. La periodista contó que, tiempo atrás, Muzlera le había comentado que estaba logrando que su hija se quitara algunos de los tatuajes que tenía.

El dato cobró fuerza en medio de las versiones sobre el fuerte control familiar que habría existido durante años, tanto sobre la carrera profesional como sobre distintos aspectos de la vida privada de la artista.