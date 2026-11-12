Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la serie española más vista de la historia

De qué trata Entrevías, la serie española que conquistó Netflix

La historia de Entrevías gira alrededor de Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería en un barrio donde los problemas de inseguridad comenzaron a convertirse en una preocupación permanente para sus habitantes.

Interpretado por José Coronado, Tirso es un hombre de carácter fuerte, reservado y acostumbrado a imponer sus propias reglas. Su pasado militar dejó una marca profunda en su personalidad y determinó su manera de interpretar los acontecimientos que suceden a su alrededor.

Durante buena parte de su vida, Tirso consiguió mantener una rutina relativamente estable. Sin embargo, esa tranquilidad comenzó a desaparecer cuando su nieta Irene se involucró sentimentalmente con personas relacionadas con el mundo del crimen organizado.

A partir de ese momento, la historia comenzó a desarrollar diferentes conflictos que involucraron tanto a su familia como a los habitantes del barrio.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado construyó un protagonista marcado por su carácter y su pasado

Uno de los principales motivos para acercarse a Entrevías fue la interpretación de José Coronado. El actor asumió el papel de Tirso Abantos y construyó un personaje con una personalidad muy definida.

Su protagonista es un hombre que no suele expresar abiertamente sus sentimientos. Prefiere demostrar sus preocupaciones mediante acciones concretas y, en muchas ocasiones, responde a los problemas con una actitud distante y contundente.

Sin embargo, detrás de esa apariencia rígida existe una preocupación permanente por las personas que quiere.

La relación con su nieta Irene representa uno de los aspectos más importantes de su recorrido. Aunque sus diferencias generan discusiones y momentos difíciles, el vínculo familiar funciona como uno de los motores principales de la narración.

Luis Zahera sorprende con un policía que rompe todos los esquemas

Otro de los grandes atractivos de la producción española es la participación de Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño.

Su personaje representa un contraste muy marcado frente a Tirso Abantos. Mientras el exmilitar se caracteriza por su rigidez y su apego a las normas personales, Ezequiel tiene una personalidad mucho más impredecible.

La interpretación de Zahera aporta ironía, humor y dinamismo. Su personaje tiene una identidad propia y consigue destacarse en diferentes momentos de la narración.

Sin embargo, su participación no se limita a generar situaciones humorísticas. Ezequiel también forma parte de los conflictos policiales y de las distintas situaciones que atraviesan los protagonistas.

Ese estilo le permite establecer una relación muy interesante con el personaje de Coronado. Los dos tienen formas diferentes de interpretar la justicia y de reaccionar frente a los problemas, pero sus intervenciones terminan complementándose.

La química entre José Coronado y Luis Zahera es una de las claves de la serie

La relación entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño constituye uno de los puntos más destacados de Entrevías.

Los dos personajes tienen personalidades opuestas y maneras muy diferentes de relacionarse con su entorno. Esa diferencia genera situaciones que aportan ritmo a los episodios y permiten desarrollar algunos de los momentos más atractivos de la ficción.

La química interpretativa entre José Coronado y Luis Zahera es uno de los elementos que distingue a la producción. Cada actor construye un personaje reconocible y consigue que sus encuentros tengan una identidad particular.

Resumen de la primera temporada de Entrevías en Netflix