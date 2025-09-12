En vivo Radio La Red
Juego de lógica: ¿Quién se robó el anillo del capitán de un barco japonés?

Tres tripulantes son los sospechosos de este robo, pero solo uno de ellos oculta la verdad. ¿Podrás descubrir quién es el culpable?

En un barco japonés

En un barco japonés, todos navegan juntos, pero no todos son honestos. ¿Quién se robó el anillo del capitán?

¿Podés adivinar este juego de lógica? Un curioso enigma ocurrió en un barco japonés mientras navegaba rumbo a alta mar. El capitán, al regresar a su camarote tras engrasar algunas partes del barco, descubrió que faltaba su anillo. Lo había dejado sobre la mesa junto a su cama antes de ausentarse por unos 10 minutos.

Con el objetivo de resolver el misterio, el capitán interrogó a tres posibles sospechosos: el cocinero, el ingeniero y el marinero, quienes dieron sus respectivos testimonios sobre sus actividades durante su ausencia.

  • El cocinero afirmó que estaba en la cocina, preparando la cena.

  • El ingeniero indicó que se encontraba en la sala de máquinas, asegurándose de que todo funcionara correctamente.

  • El marinero explicó que había estado corrigiendo la bandera, ya que alguien la había colocado al revés por error.

¿Quién fue el culpable?

barco-japones

El capitán, al escuchar las declaraciones de los sospechosos, pudo deducir rápidamente quién cometió el robo. La clave estaba en un detalle crucial: la bandera japonesa es blanca con un solo círculo rojo en el centro, y no tiene un "derecho" ni "revés". Por lo tanto, no podía haberse colgado al revés, como afirmó el marinero. Este error lo dejó expuesto como el culpable, ya que había mentido sobre su actividad.

La conclusión fue clara: el marinero había mentido sobre su actividad, lo que lo señalaba como el culpable del robo del anillo.

Felicitaciones si adivinaste quién fue el culpable. Y si no, no pasa nada: ya habrá revancha en los próximos juegos de lógica.

