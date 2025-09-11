En vivo Radio La Red
Amor, bloqueos y enojo

L-Gante reveló la feroz pelea que tuvo con Wanda Nara: lo que hizo para reconquistarla

L-Gante confesó la brutal pelea con Wanda Nara y el gesto inesperado que lo salvó. Miralo.

El romance entre L-Gante y Wanda Nara siempre estuvo marcado por la intensidad, la exposición y los rumores. Pero esta vez fue el propio cantante quien decidió contar una de las peleas más fuertes que vivieron y cómo, en cuestión de horas, pasaron de estar completamente distanciados a reconciliarse con un gesto inesperado que sorprendió hasta a la propia empresaria.

Video explosivo: la escena romántica de Wanda Nara con un misterioso hombre y un gesto suspicaz

El relato, cargado de drama y emociones al límite, expuso cómo el enojo los llevó a bloquearse mutuamente en todas las redes y cómo, en medio de la soledad y la madrugada, L-Gante decidió dar un giro inesperado para no perderla.

“La noche anterior nos habíamos re discutido, repeleado mal. Me iba, nos íbamos a quedar en su casa y yo me fui. Me voy a la mie…”, confesó el cantante, con una sinceridad brutal.

Lejos de buscar una reconciliación inmediata, tomó una decisión radical: “Me fui a mi casa, no tenía mi auto y no quise agarrar el de ella, así que me pedí un Uber”.

El gesto marcó la magnitud de la pelea. Desde Chateau Libertador hasta su hogar, L-Gante viajó solo, bloqueado y con el orgullo herido. “Imaginate el nivel de peleados que estábamos. Yo la bloqueé de todo, y ella me bloqueó también”, recordó.

Ya en su casa, la bronca comenzó a transformarse en arrepentimiento. “Después se me pasó el enojo y digo: ‘No, no puede pasar esto. No puede ser que el Día de los Enamorados termine así, para el ort...”, explicó.

Las horas pasaron entre la culpa y la indecisión. “Eran como las 3 de la mañana cuando llegué a mi casa, y hasta que me fui a dormir se habrán hecho como las 5. Me dije: ‘Con algo la tengo que remontar’. Y me dormí re tarde, con los ojos al rojo vivo”.

Al día siguiente, decidió que no podía dejar pasar más tiempo. “ Me desperté como a las 8 de la mañana, con los ojos al rojo vivo, y fui hasta su casa con un ramo de flores. Ella no se lo esperaba. Estaba convencida de que le había fallado para el Día de los Enamorados”, contó el cantante.

La sorpresa fue total. Wanda, que había dado por perdido ese día, se encontró con un gesto romántico y desesperado que desarmó cualquier enojo. El encuentro terminó con un giro inesperado: “La sorprendí, y después nos fuimos a Mar del Plata, que iba a estar con Mirtha ahí. La pasamos bien, y bueno, otra anécdota más para sumar”, concluyó, dejando entrever que la montaña rusa emocional de su relación está lejos de apagarse.

