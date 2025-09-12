Netflix sorprende con el estreno de la película más esperada del año y tiene un elenco de estrellas

Para lograrlo, Debbie necesita un equipo con talentos únicos. Recluta a Lou Miller, su socia de confianza; Rose Weil, una diseñadora de moda excéntrica; Amita, experta en joyería; Constance, una carterista prodigiosa; Nine Ball, hacker de primer nivel; y Tammy, exestafadora que busca volver a la acción. La pieza final del rompecabezas es Daphne Kluger, que sin sospecharlo se convierte en el centro del plan.

La película combina con destreza el suspenso de un gran robo con el glamour del mundo de la moda. El guion juega con giros inesperados, momentos de humor y la tensión propia de un delito que parece imposible. El resultado es una película que se disfruta tanto por la intriga como por la química entre sus protagonistas.

Más allá del golpe en sí mismo, Ocean's 8: las estafadoras propone un relato de complicidad y astucia femenina en un género históricamente dominado por hombres. Esta apuesta por un elenco mayoritariamente femenino no solo refresca la franquicia, sino que también plantea un mensaje de poder y reinvención dentro de Hollywood.

El elenco de "Ocean's 8: las estafadoras"

Sandra Bullock

Cate Blanchett

Anne Hathaway

Mindy Kaling

Sarah Paulson

Awkwafina

Helena Bonham Carter

Rihanna

Richard Armitage

James Corden

El sello de la saga Ocean's y sus películas

Aunque se presenta como una historia independiente, la película mantiene un claro vínculo con la saga original protagonizada por George Clooney y Brad Pitt. Los guiños y referencias a la franquicia funcionan como un puente que conecta el legado del cine de robos con esta versión renovada.

El director Gary Ross logra una puesta en escena dinámica, con un ritmo que recuerda a las entregas anteriores pero con un estilo propio. El desfile de vestidos de diseñador, joyas deslumbrantes y escenarios icónicos convierte a la cinta en una experiencia visual atractiva que acompaña la adrenalina del golpe.

Por qué ver "Ocean's 8: las estafadoras" en Netflix

Lo que distingue a Ocean's 8: las estafadoras no es únicamente el robo en la gala del MET, sino la manera en que sus protagonistas encarnan inteligencia, creatividad y complicidad. La película se siente como un homenaje al poder femenino en un universo donde los atracos habían estado dominados por figuras masculinas.

El carisma de Sandra Bullock y la química con Cate Blanchett sostienen la narración, mientras que la extravagancia de Helena Bonham Carter y la frescura de Rihanna aportan matices que enriquecen el relato.

El resultado es un producto cinematográfico que combina espectáculo, humor y tensión con un aire de sofisticación. Y ahora, con su llegada a Netflix, vuelve a conquistar al público con la misma fuerza con la que irrumpió en los cines.

