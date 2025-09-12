Atrapado: quién es el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk que conmocionó a EE.UU.

Tyler Robinson detenido por el asesinato de Charlie Kirk Las autoridades confirmaron la captura del principal sospechoso: Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah, que se entregó a la Policía.

Un arresto que se concretó tras más de 7.000 pistas

La confirmación del arresto llegó luego de que el FBI y autoridades estatales de Utah publicaran nuevas fotografías del presunto atacante, pidiendo colaboración de la población. Esa decisión había dejado entrever que, hasta ese momento, los investigadores no tenían certezas sobre el paradero de la persona buscada.

La difusión de las imágenes desencadenó una oleada de más de 7.000 pistas y reportes ciudadanos, que permitieron a las autoridades reconstruir el posible recorrido de fuga de Robinson tras el ataque.

De acuerdo con información obtenida por la agencia Associated Press (AP), el sospechoso fue localizado cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros al sur de Orem, la ciudad donde ocurrió el asesinato. Según fuentes policiales citadas por The New York Times, Robinson se entregó alrededor de las 23 del jueves (hora local) tras pactarlo con su padre, quien lo convenció de presentarse ante las autoridades.

Detenido por el asesinato de Charlie Kirk Las autoridades confirmaron la captura del principal sospechoso: Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah, que se entregó a la Policía.

El rol clave de su familia en la entrega de Tyler Robinson

El propio gobernador de Utah, Spencer Cox, brindó detalles sobre cómo se produjo la entrega. “Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del condado, con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, reveló Cox en una conferencia de prensa.

El mandatario estatal aclaró que Robinson fue entregado sin oponer resistencia y actualmente está bajo custodia policial, a la espera de que se formalicen los cargos federales y estatales correspondientes. También confirmó que el FBI lidera la investigación en coordinación con fuerzas locales.

Quién es Tyler Robinson

Aunque la investigación judicial recién comienza, varios medios estadounidenses comenzaron a perfilar la figura de Tyler Robinson, el joven señalado como autor del ataque que terminó con la vida de Kirk. Según trascendió, era considerado un buen estudiante, tenía vínculos con el ámbito universitario y desde temprana edad mostró interés por las armas de fuego, lo que queda reflejado en varias fotografías familiares difundidas en redes.

No se conocen hasta el momento antecedentes penales graves en su historial, aunque fuentes de la investigación no descartan que haya manifestado comportamientos extremistas o haya estado expuesto a discursos de odio en línea, una línea que será analizada en profundidad por el FBI.

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de Charlie Kirk

Embed

El crimen ocurrió el miércoles durante un evento académico en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, donde Charlie Kirk participaba de uno de sus habituales debates con estudiantes. Conocido por sus posturas conservadoras y su tono provocador, Kirk hablaba ante una multitud reunida en un patio al aire libre cuando, repentinamente, recibió un disparo en el cuello.

Las primeras imágenes difundidas muestran escenas de caos y desesperación entre los asistentes. Los servicios médicos intentaron reanimarlo en el lugar, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida, confirmaron fuentes hospitalarias.

El ataque provocó pánico en el campus universitario, que fue evacuado de inmediato mientras agentes armados peinaban la zona en busca del autor, que ya había logrado escapar.

Las pruebas clave: un rifle Mauser en el bosque

charlie-kirk-habla-en-la-utah-valley-university-antes-del-ataque-foto-trent-nelsonthe-salt-lake-tribune-via-reuters-ZMSFOCQTKFLZNSJ66E4LCVM6SU Charlie Kirk participaba de uno de sus habituales debates con estudiantes cuando fue asesinado.

En el marco de los rastrillajes iniciales, las autoridades hallaron un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo envuelto en una toalla en un bosque cercano, según información interna citada por AP. En la recámara se encontró un cartucho usado y otras tres balas cargadas en el cargador, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba del arma utilizada en el atentado.

La evidencia balística será sometida a peritajes exhaustivos para determinar si coincide con el proyectil que mató a Kirk. Fuentes del FBI indicaron que también analizan huellas dactilares y material genético hallado en el arma para confirmar si pertenecen a Robinson.

Un crimen que reaviva el debate sobre la violencia política en EE.UU.

El asesinato de Kirk generó un intenso debate sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos, especialmente en actos públicos y universidades. Expertos en seguridad consultados por AP señalaron que los eventos al aire libre presentan enormes desafíos logísticos y suelen tener menos controles que los actos en espacios cerrados, lo que deja a figuras públicas más expuestas.

“Cualquier persona vinculada al proceso político se ha convertido en un objetivo potencial en el clima actual”, advirtieron los especialistas, que también cuestionaron si el evento de Kirk contaba con suficiente personal de seguridad para controlar a las miles de personas presentes.

Qué sigue en el proceso judicial

Por ahora, Robinson permanece bajo custodia en una dependencia policial de Utah, a la espera de ser trasladado a una cárcel federal. Se espera que en las próximas horas el FBI y la Fiscalía de Utah ofrezcan una conferencia de prensa conjunta para dar detalles sobre cómo fue identificado y capturado.

Los investigadores avanzan con la recolección de pruebas digitales, cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales, además de indagar los posibles motivos del ataque y si actuó solo o con ayuda de otras personas.