La inesperada angustia de Mirtha Legrand que generó preocupación: "Estoy..."

La conductora admitió que, a pesar de estar rodeada de afecto, la soledad golpea fuerte. “Vivo con dos personas en mi casa. Vienen a visitarme mis nietos, mis bisnietos, estamos muy unidos… Pero me quedé muy sola. Eso no se lleva fácil”, aseguró.

image

Con crudeza, recordó también la muerte de su hermana Goldi, ocurrida en plena pandemia en 2020: “Lo que más lamento es que murió mi hermana y no pudimos acompañarla. Fue desgarrador”.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando volvió a mencionar la pérdida de su hijo Danielito. Mirtha no dudó en catalogar aquel episodio como “la tragedia más grande de su vida”.

“ La pérdida de mi hijo fue tremenda para mí. Es algo horrible, no te olvidás nunca. Jamás lo superé”, dijo con dolor.

“Me quedé sin ningún otro Martínez. Yo soy Martínez de apellido y me quedé sin ninguno…”, expresó con angustia.

A pesar de la crudeza de sus palabras, la diva dejó en claro que sigue agradecida por su presente: “Le doy gracias al Señor que he llegado a esta edad, que soy una mujer muy mayor que está bien de salud. El cariño de la gente me sostiene”.