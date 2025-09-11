La inesperada angustia de Mirtha Legrand que generó preocupación: "Estoy..."

En vivo Radio La Red
Mirtha Legrand volvió a ser protagonista de una jornada televisiva cargada de emociones. Este domingo, en el programa Almorzando con Juana —que en ausencia de su nieta Juana Viale quedó nuevamente bajo la conducción de la “Chiqui”—, la diva de los almuerzos se sinceró frente a cámaras y dejó una confesión que conmovió a todos.

La conductora de 97 años abrió su corazón y recordó los momentos más duros de su vida, en especial la pérdida irreparable de su hijo, Daniel Tinayre, quien falleció en 1999 a los 51 años. Su relato, con la voz quebrada y la mirada cargada de nostalgia, dejó helados a los presentes y encendió las alarmas entre los televidentes.

image

“Soy feliz, pero extraño a mis seres queridos muchísimo. Me quedé muy sola y eso es muy duro de llevar a cierta altura de la vida”, confesó Mirtha. “El trabajo me hace bien, me reconforta mucho el cariño del público”.

En la mesa, Joaquín Levinton la había interpelado sobre qué hacía en su tiempo libre. Con naturalidad, Mirtha habló de su rutina, de la televisión, la lectura y sus sesiones de kinesiología. Pero pronto el diálogo derivó hacia un costado íntimo y doloroso.

La conductora admitió que, a pesar de estar rodeada de afecto, la soledad golpea fuerte. “Vivo con dos personas en mi casa. Vienen a visitarme mis nietos, mis bisnietos, estamos muy unidos… Pero me quedé muy sola. Eso no se lleva fácil”, aseguró.

image

Con crudeza, recordó también la muerte de su hermana Goldi, ocurrida en plena pandemia en 2020: “Lo que más lamento es que murió mi hermana y no pudimos acompañarla. Fue desgarrador”.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando volvió a mencionar la pérdida de su hijo Danielito. Mirtha no dudó en catalogar aquel episodio como “la tragedia más grande de su vida”.

La pérdida de mi hijo fue tremenda para mí. Es algo horrible, no te olvidás nunca. Jamás lo superé”, dijo con dolor.

“Me quedé sin ningún otro Martínez. Yo soy Martínez de apellido y me quedé sin ninguno…”, expresó con angustia.

A pesar de la crudeza de sus palabras, la diva dejó en claro que sigue agradecida por su presente: “Le doy gracias al Señor que he llegado a esta edad, que soy una mujer muy mayor que está bien de salud. El cariño de la gente me sostiene”.

image

