En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Julia Mengolini
AAT
POLEMICA

Julia Mengolini criticó a los tenistas "por tontos" y provocó el repudio de la Asociación Argentina de Tenis

“Soy demasiado inteligente para jugar al tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto”, dijo Mengolini en su programa de radio.

Julia Mengolini criticó a los tenistas por tontos y provocó el repudio de la Asociación Argentina de Tenis

Julia Mengolini, periodista y conductora de radio, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por una insólita declaración que generó el rechazo de todo el ámbito del tenis profesional: durante su programa en Futurock calificó a los tenistas de “tontos”, y la Asociación Argentina de Tenis (AAT) le respondió con un comunicado oficial en el que repudia sus dichos.

Leé también La nueva función de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats que sorprende a todos
La nueva función de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats que sorprende a todos. (Foto: Archivo)

La frase que desató la controversia

Mientras analizaba los resultados de las elecciones legislativas, Mengolini hizo una referencia al extenista Diego Hartfield, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en Misiones y logró imponerse en los comicios con el 37% de los votos, obteniendo dos bancas para su espacio político.

A partir de ese ejemplo, la periodista lanzó una teoría particular sobre el tenis y sus jugadores:

“Para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto en eso que no tenés poder simbólico, no tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras”, dijo al aire.

Luego fue más allá:

“Soy demasiado inteligente para jugar al tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto”, afirmó Mengolini, entre las risas y el desconcierto de sus compañeros de mesa.

La frase, pronunciada con total seriedad, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde recibió una oleada de críticas. Aunque no es la primera vez que Mengolini se convierte en blanco de controversias online, en esta oportunidad fue su propio comentario el que encendió la polémica.

Horas después de la difusión del video, la Asociación Argentina de Tenis (AAT), presidida por el exjugador Agustín Calleri, publicó un comunicado en el que calificó las palabras de Mengolini como “ofensivas, estigmatizantes y contrarias al espíritu de respeto que debe guiar el debate público”.

“El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”, expresó la entidad.

El texto, difundido en redes sociales, también recordó el rol del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo:

“A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas”.

Finalmente, la AAT apuntó directamente contra la conductora de Futurock:

“Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”.

“El tenis es hermoso”

El comunicado concluyó reafirmando el compromiso de la asociación con una sociedad “donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto”.

A modo de cierre simbólico, la AAT escribió una frase breve pero contundente:

“El tenis es hermoso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1983666332643348559&partner=&hide_thread=false

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julia Mengolini AAT Tenis
Notas relacionadas
Horóscopo: San Gabriel revela el mensaje cósmico del cierre de octubre
Astrología: San Rafael y la Luna en Capricornio traen orden y sanación
Pastel de papa vegetariano: una versión liviana y muy sabrosa del clásico argentino

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar