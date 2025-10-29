Julia Mengolini criticó a los tenistas "por tontos" y provocó el repudio de la Asociación Argentina de Tenis

Luego fue más allá:

“Soy demasiado inteligente para jugar al tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto”, afirmó Mengolini, entre las risas y el desconcierto de sus compañeros de mesa.

La frase, pronunciada con total seriedad, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde recibió una oleada de críticas. Aunque no es la primera vez que Mengolini se convierte en blanco de controversias online, en esta oportunidad fue su propio comentario el que encendió la polémica.

Horas después de la difusión del video, la Asociación Argentina de Tenis (AAT), presidida por el exjugador Agustín Calleri, publicó un comunicado en el que calificó las palabras de Mengolini como “ofensivas, estigmatizantes y contrarias al espíritu de respeto que debe guiar el debate público”.

“El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”, expresó la entidad.

El texto, difundido en redes sociales, también recordó el rol del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo:

“A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas”.

Finalmente, la AAT apuntó directamente contra la conductora de Futurock:

“Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”.

“El tenis es hermoso”

El comunicado concluyó reafirmando el compromiso de la asociación con una sociedad “donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto”.

A modo de cierre simbólico, la AAT escribió una frase breve pero contundente:

“El tenis es hermoso”.