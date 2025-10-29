Escapaba de la Policía y abandonó su auto: el impresionante cargamento que encontraron en su interior

Secuestraron más de 3 toneladas de marihuana

Más de 3 toneladas de marihuana valuadas en unos 1.500 millones de pesos fueron decomisadas, en junio pasado, por dos operativos realizados en las ciudades misioneras de Eldorado y Montecarlo, donde fueron detenidos cuatro hombres como sospechosos de integrar una banda narco que operaba en el norte provincial, informaron hoy fuentes policiales.

El primer procedimiento realizado por la fuerza de seguridad provincial se llevó a cabo ayer por la tarde en una finca de Eldorado, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Posadas, a la vera del río Paraná, donde se incautó un cargamento de 1.084 kilos de marihuana.

Según los investigadores, durante la madrugada se llevó a cabo el segundo operativo en una vivienda del barrio Vista Alegre, de Montecarlo, a unos 20 kilómetros al sur de Eldorado, donde se incautaron 2.001 kilos más de marihuana.

En este último operativo se produjeron las detenciones de los cuatro sospechosos que estaban al cuidado de la droga, dijeron las fuentes de la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Emilio O., de 20 años; William V., de 24; Juan Q., de 19; y Jonatan I., de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia como sospechosos de integrar una banda narco que tenía su radio de acción en el norte provincial.

Además, en la casa allanada se secuestró una camioneta Ford Ranger que era utilizada para transportar la marihuana.

Los operativos estuvieron a cargo de agentes de la Unidad Regional XV de la policía provincial e intervino el Juez Federal de Eldorado.

Uno de los investigadores que participó de los allanamientos consideró que el valor total estaba estimado en unos 1.500 millones de pesos.