Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco enfrentadas por una presunta deuda millonaria: los detalles

A qué se dedica Lucía Celasco

Lucía Celasco, nieta de la icónica Susana Giménez, ha logrado construir un perfil propio dentro del mundo del emprendimiento y la moda. Nacida el 25 de noviembre de 1993, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, y a pesar de su exposición familiar, prefiere mantener un perfil bajo en los medios.

La joven ha trabajado como modelo, participando en campañas de marcas reconocidas como Jean Paul Gaultier, y colaborando con la marca de jeans Lovely Denim. En entrevistas expresó su pasión por la moda, señalando que disfruta armar equipos, seguir tendencias y participar en desfiles.

En el plano emprendedor, se destacó por su compromiso con la moda sustentable. En 2013, junto a dos amigas, fundó The Vintage Hole, un emprendimiento de moda circular que busca dar una segunda vida a las prendas usadas, promoviendo el consumo consciente y la reducción del impacto ambiental. La marca tiene locales en Buenos Aires, en Palermo Soho, y ha expandido su presencia a Estados Unidos, incluyendo Miami.

Su estilo de vida cosmopolita, viajes internacionales y presencia en redes sociales la posicionaron como una influencer de lifestyle, combinando su trabajo en moda con su vida personal expuesta mediáticamente.

De este modo, continúa consolidando su carrera, apostando a proyectos propios que reflejan su visión y compromiso con la sustentabilidad, mientras busca mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la construcción de su identidad profesional independiente de su famosa abuela.