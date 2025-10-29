Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco enfrentadas por una presunta deuda millonaria: los detalles
La relación entre Susana Giménez y Lucía Celasco no estaría atravesando su mejor momento debido a una presunta deuda que la emprendedora tendría con la diva de los teléfonos.
29 oct 2025, 23:15
Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco se vieron envueltas en un conflicto mediático a raíz de una presunta deuda millonaria que la joven supuestamente tendría con su abuela.
La emprendedora no logra que sus proyectos generen los resultados esperados, lo que generó pérdidas económicas que no afectan únicamente a ella, sino también a la Diva de los teléfonos, quien se encargó de financiar dichas iniciativas que quedaron en la misma nada.
Según contaron en A la Tarde (América TV), la figura televisiva se cansó de ser su banco y por eso le hizo un reclamo que parece romper un poco el vínculo que tienen: “Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”, dijo la conductora, Karina Mazzocco.
Luego, Luis Bremer, sumó a lo dicho por la encargada de moderar el ciclo: “Ahora están las dos en Miami, pero no se estarían visitando. El conflicto tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento. Estamos hablando de una cifra de 6 números en verde (dólares), obviamente”.
A qué se dedica Lucía Celasco
Lucía Celasco, nieta de la icónica Susana Giménez, ha logrado construir un perfil propio dentro del mundo del emprendimiento y la moda. Nacida el 25 de noviembre de 1993, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, y a pesar de su exposición familiar, prefiere mantener un perfil bajo en los medios.
La joven ha trabajado como modelo, participando en campañas de marcas reconocidas como Jean Paul Gaultier, y colaborando con la marca de jeans Lovely Denim. En entrevistas expresó su pasión por la moda, señalando que disfruta armar equipos, seguir tendencias y participar en desfiles.
En el plano emprendedor, se destacó por su compromiso con la moda sustentable. En 2013, junto a dos amigas, fundó The Vintage Hole, un emprendimiento de moda circular que busca dar una segunda vida a las prendas usadas, promoviendo el consumo consciente y la reducción del impacto ambiental. La marca tiene locales en Buenos Aires, en Palermo Soho, y ha expandido su presencia a Estados Unidos, incluyendo Miami.
Su estilo de vida cosmopolita, viajes internacionales y presencia en redes sociales la posicionaron como una influencer de lifestyle, combinando su trabajo en moda con su vida personal expuesta mediáticamente.
De este modo, continúa consolidando su carrera, apostando a proyectos propios que reflejan su visión y compromiso con la sustentabilidad, mientras busca mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la construcción de su identidad profesional independiente de su famosa abuela.