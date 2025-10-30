Jimena Barón reveló el motivo por el que todavía no mostró la cara de su hijo Arturo: "Intentamos..."

Y siguió: “A mi suegra que se quedó encantada con su nieto y yo me olvidé de que parí hace 4 meses porque amo las montañas rusas y me desentendí completamente de la maternidad. A mi hermana Isabel y a Brie por todo el asunto visas, permiso, niño sano y salvo que cae de sorpresa. Y a Dios, siempre a Dios. Gracias”.

A continuación, explicó lo dicho sobre Arturo: “Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos…Ojos cerrados, salen bien dos y dos como el or...Bostezos, el preadolescente se toma el palo. ¿Lo lograremos?”.

Las fotos del viaje a Miami de Jimena Barón

Jimena Barón compartió en sus redes sociales una serie de postales del viaje que realizó a Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, su bebé de cuatro meses, Arturo, y su hijo mayor, Momo Osvaldo. Durante su estadía, la familia disfrutó de días de descanso, playa y paseos, en un clima distendido y lleno de ternura.

La actriz y cantante se mostró feliz y relajada en las fotos, que reflejan el gran momento personal que atraviesa. En algunas imágenes se la ve compartiendo tieros momentos con su pareja, pero sin dudas todas las miradas se las llevaron las postales familiares, con Momo como gran protagonista.

