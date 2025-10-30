Jimena Barón reveló el motivo por el que todavía no mostró la cara de su hijo Arturo: "Intentamos..."
Jimena Barón explicó por qué aún no mostró el rostro de su hijo Arturo, a cuatro meses de su nacimiento, tras regresar de un viaje que realizó junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo mayor, Momo Osvaldo.
Jimena Barón viajó con su pareja, Matías Palleiro, y el hijo que tienen en común, Arturo a Miami. Y además, también viajó de sorpresa, Momo Osvaldo, que se había quedado en Argentina para no perder días de clases.
De regreso en Argentina, la actriz reveló una intimidad de su viaje. Según contó, habían planeado mostrar por primera vez la carita del bebé. La idea era hacerlo a través de una foto familiar junto a su pareja y sus dos hijos, pero finalmente no lograron concretarla.
Pese a los mil y un intentos, ninguna quedó como esperaban, y por eso habrá que seguir esperando para conocer el rostro del pequeño. “El kiwi que me tocó me representa. Aguante la familia, los hijos y el amor. Las montañas rusas también. Gracias Jesucito querido, te rezamos fuerte para agradecerte, como Arturito”, contó.
Sus palabras fueron en un posteo que inició con una foto de ella y el bebé mirando el mar, de espalda a la cámara. A continuación, aprovechó para agradecer a distintas personas de su entorno. “A mi amorcito que jamás le digo así pero se pasó (hizo viajar a Momo para sorprenderla), así que hoy si Matías Palleiro”.
Y siguió: “A mi suegra que se quedó encantada con su nieto y yo me olvidé de que parí hace 4 meses porque amo las montañas rusas y me desentendí completamente de la maternidad. A mi hermana Isabel y a Brie por todo el asunto visas, permiso, niño sano y salvo que cae de sorpresa. Y a Dios, siempre a Dios. Gracias”.
A continuación, explicó lo dicho sobre Arturo: “Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos…Ojos cerrados, salen bien dos y dos como el or...Bostezos, el preadolescente se toma el palo.¿Lo lograremos?”.
Las fotos del viaje a Miami de Jimena Barón
Jimena Barón compartió en sus redes sociales una serie de postales del viaje que realizó a Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, su bebé de cuatro meses, Arturo, y su hijo mayor, Momo Osvaldo. Durante su estadía, la familia disfrutó de días de descanso, playa y paseos, en un clima distendido y lleno de ternura.
La actriz y cantante se mostró feliz y relajada en las fotos, que reflejan el gran momento personal que atraviesa. En algunas imágenes se la ve compartiendo tieros momentos con su pareja, pero sin dudas todas las miradas se las llevaron las postales familiares, con Momo como gran protagonista.