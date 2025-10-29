Francos se refirió a las versiones sobre su salida del Gabinete y excluyó a Kicillof de la reunión con gobernadores

También analizó la situación actual del Partido Justicialista: “Es tan difícil analizar la interna del peronismo porque uno cree que acertó al dividir la elección y la otra lo contrario”, reflexionó. Y agregó: “El peronismo ha sido una fuerza muy tradicional en la Argentina, pero ya no es lo que era. Necesitan una renovación y un liderazgo más acorde a la época que estamos viviendo”.

Sobre la agenda legislativa del Gobierno, el jefe de Gabinete sostuvo: “Nosotros nunca pusimos excusas, siempre dijimos que sancionar leyes en este Congreso era casi imposible, menos en año electoral”. En esa línea, anticipó: “Primero viene un debate sobre el Presupuesto, antes que las reformas”.

Finalmente, adelantó que el Ejecutivo buscará reunirse con los mandatarios provinciales: “Antes nos reuniremos con los gobernadores, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”. En ese punto, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

De todos modos, no descartó un eventual acercamiento en el futuro: “No descarto que en algún momento se pueda discutir algún tema particular de la provincia”.