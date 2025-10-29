En vivo Radio La Red
Política
Guillermo Francos
Gabinete
GOBIERNO

Francos se refirió a las versiones sobre su salida del Gabinete y excluyó a Kicillof de la reunión con gobernadores

Guillermo Francos negó su salida del Gobierno, calificó a esos rumores como “operaciones de baja estofa” y anticipó que el oficialismo debatirá primero el Presupuesto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió este viernes los rumores sobre su salida del Gobierno de Javier Milei y aseguró que continuará en su cargo. “Tantas veces me morí, tantas veces me mataron... y sin embargo estoy aquí, resucitando”, expresó el funcionario para desmentir su salida.

En una entrevista con TN, Francos calificó las versiones sobre su alejamiento como “operaciones de baja estofa” y negó la existencia de conflictos internos en La Libertad Avanza. En ese sentido, aclaró: “Jamás le diría al Presidente es él o yo”, al ser consultado sobre su vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El ministro coordinador elogió además a Caputo y sostuvo que “es muy capaz” y que el Presidente “no lo desaprovechará”, aunque evitó anticipar un rol específico para él dentro del gabinete.

javier-milei-y-guillermo-francosjpg.webp

Respecto de los comicios legislativos, Francos celebró los resultados obtenidos por el oficialismo: “Estamos muy contentos con el triunfo”. Y reconoció: “No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco”.

También analizó la situación actual del Partido Justicialista: “Es tan difícil analizar la interna del peronismo porque uno cree que acertó al dividir la elección y la otra lo contrario”, reflexionó. Y agregó: “El peronismo ha sido una fuerza muy tradicional en la Argentina, pero ya no es lo que era. Necesitan una renovación y un liderazgo más acorde a la época que estamos viviendo”.

Sobre la agenda legislativa del Gobierno, el jefe de Gabinete sostuvo: “Nosotros nunca pusimos excusas, siempre dijimos que sancionar leyes en este Congreso era casi imposible, menos en año electoral”. En esa línea, anticipó: “Primero viene un debate sobre el Presupuesto, antes que las reformas”.

Finalmente, adelantó que el Ejecutivo buscará reunirse con los mandatarios provinciales: “Antes nos reuniremos con los gobernadores, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”. En ese punto, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

De todos modos, no descartó un eventual acercamiento en el futuro: “No descarto que en algún momento se pueda discutir algún tema particular de la provincia”.

Se habló de
Guillermo Francos Gabinete Axel Kicillof gobernadores
