Salieron a la luz detalles escalofriantes de los problemas de Lowrdez Fernández con las drogas

Es la primera vez que me preguntan directamente. Yo probé de todo", reveló la artista en dicho reportaje.

Al puntualizar sobre el vínculo con Leandro García Gómez detalló: "La relación se tornó muy tóxica. Nosotros empezamos a salir y él venía con una depresión muy fuerte porque no podía ver a sus nenas. La relaciones se fue hacinedo tóxica, tóxica, tóxica, hasta que llegamos a un nivel de abuso físico".

Lowrdez reconoció que se llevó una gran desilusión amorosa. "Fue la primera persona con la que yo soñé tener una familia. Fue un shock muy grande".

La integrante de Bandana confesó en esa entrevista que esa desilusión la llevó a tocar fondo. "El consumo de alcohol no fue problemático hasta este último tiempo. Fue terrible. Inclusive lastimé a seres que quiero muchísimo. Me agarró un brote fuera de control. Me superó. Pasé Navidad internada porque tenía un dolor tan grande que agarré una botella de vodka y la tomé entera", señaló.

En la charla con Fede Popgold, Lowrdez explicó que la ruptura con Leandro la dejó en un pozo profundo. "Había encontrado una persona con la que dije: 'es acá, quiero formar una familia', pero se me rompió el corazón y me la di en la pera con el alcohol. Hacía que me olvidara de lo que me estaba pasando. Hice lo que pude", finalizó.

¿Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández, puede quedar en libertad?

El jueves pasado, Leandro García Gómez fue detenido tras la denuncia presentada por Mabel López, madre de Lowrdez Fernández.

La mujer se acercó a las autoridades luego de varios días sin tener noticias del paradero de su hija, y todas las sospechas recayeron sobre García Gómez.

Él, en tanto, sostenía que Lowrdez se encontraba en la casa de una amiga. Sin embargo, ante la insistencia de Mabel, la policía irrumpió en el departamento del hombre y halló a la cantante en un estado preocupante.

Tras recibir atención en el Hospital Fernández, la integrante de Bandana se trasladó al domicilio de una amiga, donde permanece desde hace algunos días.

En las últimas horas trascendió que Leandro García Gómez solicitó su excarcelación.

Según informó el periodista Pampa Mónaco en Mujeres Argentinas (El Trece), la fiscalía pidió que no se le conceda la libertad al novio de Lowrdez.

El panelista destacó un dato clave que figura en la causa: “En el expediente advierten que: ‘Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo’. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.

Mónaco remarcó además que las pericias confirmaron que “el relato de Lowrdez es el testimonio de una mujer manipulada por un violento”.