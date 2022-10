Julián De Luca, la persona detrás de la mueblería más grande del país y su lucha contra las estafas virtuales

“Tenía el objetivo claro y sabía cómo lograrlo, con esfuerzo y perseverancia sabía que podía ser dueño de un negocio exitoso, por más que no tenía el capital suficiente, confiaba en mi instinto. Sabía que tenía que resignar todo mi tiempo para abocarse a crear mi marca y darle un sello de distinción, y así lo logré, a base de resignar temporalmente aspectos de mi vida personal.”

De Luca, es hoy dueño de la marca Todo en Muebles (@todoenmueblesok), una de las mueblerías más importantes y masiva en ventas del país. Reconoce que su marca no heredó ninguna cosa de nadie, sino que es algo auténticamente original de su creación.

“La venta en sí misma no es lo que persigo, sino el cómo y quién demanda. La red social Instagram de la marca tiene más de 1 millón de seguidores, pero detrás de cada seguidor hay una persona, y mi política es saber que quiere cada uno. Por ese motivo tengo una estrategia de segmentación de los seguidores para poder saber que refleja la demanda. El único factor común que individualizo es que el público está cansado que ante los vaivenes de este país impacten en su bolsillo, y tengo claro que para vender más y satisfacer necesidad hay que entender y empalizada con el público, por eso soy reacio a trasladar constantemente los incrementos de precio al público, trato de hacerlo en lo mínimo posible; ganar menos por unidad, pero más por volumen. Satisfacer múltiples demanda hace que Todo en muebles sea más que una marca de muebles, sino una herramienta para el público”.

todo-en-muebles-1-1439586.jpg

De Luca se auto percibe una persona solitaria, pero tiene claro que el motivo fue haberse abocado a seguir sueño, pero sabe que pronto quiere un cambio en su vida. “Tengo 31 años, empecé a los 23 y en cierta manera hipoteque cuestiones personales para poder lograr mi sueño. Tengo pocos amigos, y muchos conocidos. Mi rutina abarca principalmente cuestiones que hacen a actividades personales, pero más que nada mis horas las transporto en actividades vinculadas al trabajo. Eso sí, no me saques mi rutina de gimnasio porque si no detonó”.

Su círculo lo reconoce un tanto introvertido, pero muy generoso. Ambicioso de su trabajo, no del dinero, muy casero y centrado. “Julián es una excelente persona, es alguien que quizás no está demasiado en cuestiones sociales, pero lo que sí puedo afirmar, es que ante un problema, deja todo y es el primero en estar sin poner peros”, afirma su ex pareja, con quien convivió casi 9 años.

De Luca tiene dos objetivos claros a esta altura de su vida, lo inquieta el hecho que dada su masividad en redes sociales está siendo víctima de plagio: “Debido a la gran cantidad de seguidores que tengo, constantemente se crean cuentas Fake que se hacen pasar por la marca y estafan a los clientes, por este motivo entiendo que la verificación de cuenta de Instagram podría ayudar a mermar el problema”.

Y en lo personal, manifiesta que su objetivo es tratar de formar una familia. “Hipotequé conscientemente años de mi vida para poder lograr el éxito de mi marca, pero se que eso me hizo no poder transitar con plenitud aspectos de mi vida social. Considero que en breve tengo que abocarme a salir más al mundo”.