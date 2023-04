Kami Franco vendió la ropa de los canjes y le dijeron de todo

“A mí me mandaron este buzito de canje. Les quiero mostrar cómo es: no es frizado. Le saqué la etiqueta para que no vean el nombre de la tienda porque, vuelvo a repetir, cada uno vende cómo quiere”, contó.

Según indicó, el buzo del canje cuesta 6.900 pesos, mientras que los suyos tienen un valor máximo de 5.600 pesos. “No es por nada, pero yo sé que lo estoy vendiendo a precio. Ayer hice una banda de ventas y todavía tengo que seguir armando paquetes”, señaló.

“¿Tenés un emprendimiento? Mándale un canje a la K-mi, escribió con ironía un usuario de Twitter junto al video adjunto. Las opiniones de los internautas no tardaron en llegar: “Una estafadora, antes me caía bien”, “Yo la tengo montada desde que le mandaron de Madness unas prendas que las mostró así nomas. Se nota mucho cuando un canje le gusta y cuando no, para eso que elija y no agarre todo lo que le mandan”, “Ya pasó a ser cualquier cosa. Si antes me caía mal, ahora me cae peor. Además piensa que la frisa de los buzos es imprescindible y no. Prefiero un buzo rústico para no morirme de calor”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la aplicación del pajarito azul.